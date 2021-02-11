تحتوي الحياة على تنوعات بيولوجية مذهلة، إلا أن تلك التنوعات تتوزع بشكل متباين على شجرة الحياة، فمنها ما هو وافر الانتشار، ومنها المهدد بالانقراض.

وتعتبر السلاحف من أكثر الحيوانات المعرضة للخطر على الأرض، إذ إن 60% منها مهدد بالانقراض، ولذا فإن العلماء يبحثون دائما في تاريخ تطوّر الكائنات الحية، والكيفية التي تتوزع بها المجموعات المختلفة في شجرة الحياة.

واهتمت بهذا الموضوع دراسة حديثة نشرت في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" "بي إن إيه إس" (PNAS) يوم 9 فبراير/شباط الحالي، أملا في معرفة التاريخ التطوري لسلالة السلاحف. إذ كشفت الدراسة عن نتائج جديدة وتحديات صعبة تواجهها السلاحف من أجل البقاء.

وبحسب البيان الصحفي الذي نشرته جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (University of California Los Angeles)، يقول براد شيفر كبير باحثي الدراسة وعالم الوراثة بالجامعة ذاتها إن "السلاحف في حالة يرثى لها. إذ لم يعد لدينا الكثير من أنواع السلاحف لنفقده".

من المعروف أن عدد أنواع السلاحف يبلغ حوالي 360 نوعا، وهو بالطبع رقم ضئيل مقارنة بعدد أنواع البرمائيات التي تتعدى 8200 نوع، أو الثدييات التي يبلغ تعداد أنواعها 6400 والطيور 10 آلاف نوع.

ويعتبر الصيد الجائر للسلاحف من أجل الغذاء أو الطب التقليدي أكبر العوامل المتسببة في وضعها الحالي المهدد بالانقراض. غير أن الدراسة الحالية أشارت إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب تغير المناخ سيحمل بالغ الأثر على السلاحف في السنوات والعقود القادمة.

تحليل الحمض النووي لأنواع السلاحف الحية ساعد في تكوين الشجرة التطورية (بيكسابي)

شجرة التطور

ويهدف العلماء دوما إلى رسم شجرة التطور ذات التفرعات التي تُظهِر العلاقات التطورية بين الكائنات الحية. وتُفيد شجرة التطور في تتبع تاريخ الأنواع وديناميكية تطورها إلى أنواع منفصلة أو انقراضها.

ويعد توثيق الفترة الزمنية والمدى الذي تخصصت فيه بعض الكائنات أو تطورت إلى أنواع أخرى، أمرا بالغ الأهمية، ذلك لأنه يُمكّن العلماء من فهم الكيفية التي أثرت بها الأحداث الماضية على مستقبل هذه الكائنات.

ومن ثم يتمكنون من معرفة الأسباب التي أدت إلى ازدهار بعض الأنواع وانقراض الأخرى. وهو الأمر الذي نجحت فيه هذه الدراسة التي استطاعت رسم أكثر أشكال الأشجار التطورية اكتمالا والتي تختص بمجموعة معينة من الكائنات الحية، وهي عائلة السلاحف.

في البداية جمع الباحثون أجزاء الشجرة التطورية للسلاحف بجمع عينات الحمض النووي من مئات الأنواع الحية ومن ثم تحليلها لتحديد أوجه الصلة والاختلاف بين تلك الأنواع. وتلا ذلك تتبع السجلات الأحفورية للسلاحف لمعرفة متى تطورت ومتى انقرضت بعض أنواعها.

وكشفت النتائج أن أنواع السلاحف قد ازدهرت بشكل كبير منذ حوالي 30 مليون سنة حتى وصلت إلى مئات الأنواع، وهو بالمثل ما يشبه الغالبية العظمى من الأنواع الموجودة حاليا.

ارتفاع مستوى سطح البحر يقلص من موائل السلاحف ويهددها بالانقراض (بيكسابي)

أسباب تهدد بانقراض السلاحف

وقد ساعدت الشجرة التطورية التي وضعها العلماء على تحديد السبب وراء انخفاض أعداد هذه الأنواع. ويُرجِع شيفر السبب إلى "التغير المناخي الكبير بعد أن أصبح العالم باردا وجافا، وهو الحدث الذي عاصر تلك الفترة منذ حوالي 30 إلى 35 مليون سنة".

في تلك الأثناء تجمدت المياه حول القطبين واتسعت رقعة القمم الجليدية، مما تسبب في انخفاض مستوى سطح البحر، ومن ثم كشف الأراضي الخفيضة التي كانت جزءا من الجرف القاري المغمور بالمياه التي تحيط بمعظم القارات.

وبذلك استوطنت السلاحف هذه الأراضي المكشوفة حديثا وبدأت في التكاثر والتمايز في دلتا براهمابوترا (في بنغلاديش والهند حاليا)، وكذلك في جنوب شرق الولايات المتحدة. كما استطاعت السلاحف في هذه المناطق التطور إلى أنواع جديدة.

ومنذ ذاك الحين، ظل معدل تكاثر السلاحف مستقرا نسبيا على الرغم من العصور الجليدية والتغيرات العالمية الأخرى التي شهدتها الأرض على مدى الدهر.

سوء استغلال المناطق الساحلية يهدد بانقراض السلاحف (بيكسابي)

"غير أنه من المتوقع أن تزول أو تتقلص غالبية هذه الموائل التي تسكنها هذه الأنواع في مئة عام المقبلة إثر ارتفاع مستوى سطح البحر الذي تعانيه الأرض اليوم بسبب الاحتباس الحراري"، كما يقول شيفر.

كما أن المناطق الساحلية والضفاف الشاطئية يتم استنزافها بفعل النشاط البشري. وبالتالي فإن بعض الأنواع التي تسكن مثل هذه المناطق -مثل سلحفاة المستنقعات المالحة والسلحفاة مُعَيّنية الظهر- ستصبح مهددة بالانقراض.