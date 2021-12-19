تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
علوم|سويسرا

على عكس الشائع.. الزيت يمكن أن يختلط بالماء

السطح الفاصل بين الزيت والماء له أوجه تشابه قوية مع تفاعلات كيميائية وفيزيائية تحدث في الأغشية الحيوية وعمليات طي البروتين

Can oil and water mix
يمكن للزيت أن يمتزج بالماء، حينما تتشتت قطيرات الزيت في الماء عن طريق روابط كيميائية خاصة (غيتي)
شادي عبد الحافظ
19/12/2021

لأول مرة منذ 100 عام، تمكن فريق بحثي ضم علماء سويسريين وإيطاليين، من الكشف عن الطريقة الغريبة التي يمكن خلالها للزيت أن يمتزج بالماء، حيث تتشتت قطرات الزيت الصغيرة جدا في الماء عن طريق روابط كيميائية خاصة.

جدل الزيت والماء

ومن الشائع أن الزيت والماء لا يمتزجان، فالزيت والماء ينفصلان عن بعضهما بعضا بالفعل عند مزجهما في كوب أو وعاء، لكن هذا لا يحدث في كل الأوقات.

وبحسب بيان صادر من مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne) والتي تتخصص في العلوم الطبيعية والهندسة، فإنه مع إدخال قدر كاف من الطاقة إلى هذا الثنائي على شكل موجات فوق صوتية تتشكل قطرات من الزيت بأحجام أقل من ميكرون (هو جزء من مليون من المتر) في الماء، وتستمر في هذه الحالة لعدة أسابيع أو أشهر.

لكن ما نعرفه من علم الكيمياء هو أن جزيئات الماء تتمتع بتفاعلات قوية مع بعضها لدرجة أنها لا تحب دمج أي جزيئات أخرى لا تشارك في هذه التفاعلات، وبالتالي فإن الكيفية التي يمتزج بها الزيت والماء كانت غير مفهومة على مدى عقود طويلة.

Can oil and water mix? الصورة من /actu.epfl.ch/newsمع إدخال قدر من الطاقة تتشكل قطرات من الزيت بأحجام أقل من ميكرون (مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية)

الليزر الراقص

وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية "ساينس" (Science)، فإن هذا الفريق البحثي استخدم تقنية بصرية فائقة السرعة، حيث تتداخل نبضتان من الليزر فائق القصر عند الحد الفاصل بين قطرات الزيت وسطح الماء المحيط بها.

ويتسبب ذلك في انعكاس بعض فوتونات الضوء عن هذا السطح حاملة معها ترددات عن طبيعة تفاعل الذرات الواقعة في جانب الزيت والواقعة في جانب الماء، ما يمكن العلماء من التعرف على ما يحصل بينهما بشكل دقيق.

ووجد الباحثون أن الماء بالفعل تكون بين جزيئاته روابط قوية تدعى "روابط هيدروجينية"، لكن حينما يكون من غير المتاح لتلك الجزيئات أن ترتبط بالماء، ويكون الزيت فقط هو المتاح أمامها، فإنها تكوّن روابط هيدروجينية من نوع ضعيف بين الماء وجزيئات الزيت.

وعلى ضعفها، فإن هذه الروابط يمكن أن تستمر بين الماء والزيت لعدة أسابيع أو أشهر قبل أن ينفصلا عن بعضهما بعضا، وتعود جزيئات الماء للترابط مرة أخرى مع بعضها.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الدراسة في نطاقات بيولوجية عدة، لأن السطح الفاصل بين الزيت والماء له أوجه تشابه قوية مع تفاعلات كيميائية وفيزيائية تحدث في الأغشية الحيوية وعمليات طي البروتين، وبالتالي فإن هذه النتائج قد تكون مفيدة في نطاق علم الأحياء الجزيئي.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

الجزيرة نت تحاور المصري أحمد سليمان الباحث عن موجات الجاذبية التضخمية في القطب الجنوبي

6 سنوات فقط مرت بالباحث أحمد سليمان منذ سفره للحصول على الدكتوراه من كالتك عام 2015 حتى رحلته الثانية بوصفه أول مصري وعربي ضمن الفريق العلمي الساعي وراء موجات الجاذبية التضخمية في القطب الجنوبي.

Published On 17/11/2021

تونسية تبتكر مواد تحدث ثورة في مجال البناء ومعالجة المياه الملوثة

تمكنت التونسية لطيفة مرجان -باحثة ما بعد الدكتوراه بجامعة برلين التقنية- من تطوير مواد بناء صديقة للبيئة وابتكار تقنية جديدة لتنقية المياه بكفاءة عالية باستخدام مواد طبيعية من الطين والألياف النباتية.

Published On 29/10/2021

قام بتبسيط معادلات رياضية معقدة وهو في سن الـ17.. قصة تفوق طالب عراقي في أميركا

نجح الشاب العراقي حمزة السامرائي المقيم في أميركا منذ 7 سنوات بتحويل شغفه في علوم الرياضيات والفيزياء إلى إنجاز نادر، تمثل بتأليف عدة كتب لتبسيط الرياضيات، كرّمه بسببها الرئيس الأسبق باراك أوباما.

Published On 13/5/2021

تنظمها إيران وتوزع يوم المولد النبوي.. تتويج 5 من علماء المسلمين بجائزة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت مؤسسة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا فوز 5 علماء مسلمين بجائزة المؤسسة في دورتها الرابعة، وسوف توزع الجوائز يوم المولد النبوي في طهران في إطار احتفالية علمية وثقافية تمتد 3 أيام.

Published On 16/10/2021

المزيد من علوم

الأكثر قراءة