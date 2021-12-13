هذا العام يغرب القمر حوالي الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، مما يجعل بقية الليل وحتى الفجر فرصة مناسبة جدا لرصد أكبر عدد ممكن من الشهب.

يتجهز محبو مشاهدة السماء ليلا من كل بقاع الوطن العربي لاستقبال واحد من أهم الأحداث الفلكية لعام 2021، وهي "زخة التوأميات" (Geminid meteor shower) والتي تبلغ أوجها مساء 13 و14 ديسمبر/كانون الأول الجاري وحتى طلوع الصباح.

في الليالي العادية، يمكن لك أن ترصد عدة شهب هنا أو هناك في السماء، لكن في ليالي الزخات الشهابية يرتفع المعدل كثيرا، وفي حالة "التوأميات" فإن هذا المعدل قد يصل إلى 120 شهابا في الساعة الواحدة بالمناطق النائية.

عادة ما تبدأ زخة شهب التوأميات بين يومي 4 و17 ديسمبر/كانون الأول كل عام (غيتي إيميجز)

صخور ساقطة

وبحسب موقع وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا" (NASA) فإن زخة شهب التوأميات تنتج من مرور الأرض، خلال دورتها المعتادة حول الشمس، في بقايا صخرية تركها الكويكب "3200 فايثون" (Phaethon) وتدخل تلك البقايا إلى الغلاف الجوي بسرعات هائلة، وتحترق على مسافة كبيرة فوق سطح الأرض.

ويتسبب لمعان الشهب الشديد في أن نظن ونحن على الأرض أنها قريبة جدّا منا، وربما سقطت هناك خلف التل أو المباني، أو ربما تصطدم بنا، لكن ذلك غير صحيح، وفي أقصى الحالات ينتهي احتراق الشهاب كاملا قبل 12 كيلومترا من الوصول للأرض.

وعادة ما تبدأ زخة شهب التوأميات بين يومي 4 و17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، إلا أنها تكون أكثر كثافة بفارق كبير في الـ 24 ساعة المحيطة بلحظة الأوج، والتي ستكون هذا العام الساعة 10:00 من صباح يوم 14 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت الدوحة، مما يجعل ليلتي 13 و14 من الشهر ذاته فرصة مناسبة لرصد الشهب.

كيف أرى الشهب؟

أفضل مكان يمكن أن ترى منه الشهب هو الأبعد عن إضاءة المدينة، لذلك عادة ما تنشط الرحلات للصحراء في ليالي تساقط الشهب، لكن رغم ذلك فإن سطح المنزل دائما مكان مناسب لرصد الشهب مع الأقارب والأحباء، لكنك سترى عدد شهب أقل من الصحراء بالطبع، بحسب حجم الإضاءة.

ولا توجد أدوات محددة تستخدم في رصد الشهب، فقط عيناك المجردتان مع مكان للاستلقاء على الأرض، وربما بعض المشروبات الساخنة التي ستكون ذات فائدة في هذا الطقس البارد، ثم ارفع رأسك للسماء بالأعلى وانتظر سقوط الشهب.

هذا العام يغرب القمر حوالي الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، مما يجعل بقية الليل وحتى الفجر فرصة مناسبة جدا لرصد أكبر عدد ممكن من الشهب، خاصة ليلة 13 ديسمبر/كانون أول، وسيزداد عدد الشهب كلما اقتربنا من شروق الشمس.