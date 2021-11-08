Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
علوم|فرنسا

نشطاء وخبراء يطالبون بالحد من استخدام الأضواء الاصطناعية ليلا

من منظور ثقافي، يمكن القول إننا الجيل الأول الذي يعيش الليل باعتباره استمرارا للنهار.

lighting for street
"عصر الأنوار" الجديد يقترب من إطفاء شعاع الليل وأضوائه المتلألئة (غيتي إيميجز)
8/11/2021-|آخر تحديث: 8/11/202112:39 PM (مكة المكرمة)

دعت مجموعة من الخبراء والصحفيين والناشطين في رسالة مفتوحة إلى صحيفة "لوموند Le Monde" الفرنسية، إلى تخفيض الإضاءة الليلية في المناطق الحضرية، وطالبت الحكومات والمنظمات الدولية بتصنيف السماء المرصعة بالنجوم ضمن التراث العالمي.

وجاء في الرسالة أنه "بوجود أكثر من 11 مليون نقطة إنارة عامة و3.5 ملايين لافتة إعلانية، فإن "عصر الأنوار" الجديد يقترب من إطفاء شعاع الليل وأضوائه المتلألئة.

"انفجار الأضواء الاصطناعية" نما بنسبة 84% على مدار العقدين الماضيين في فرنسا (غيتي إيميجز)

انفجار الأضواء الاصطناعية

ويرى الخبراء والنشطاء الموقّعون على الرسالة أن "انفجار الأضواء الاصطناعية" نما بنسبة 84% على مدار العقدين الماضيين في فرنسا، مما أدى إلى تلوث ضوئي لا يمكن السيطرة عليه، وكانت له تأثيرات سلبية ملموسة على التنوع البيولوجي والمناخ والصحة العامة وشكل السماء عند النظر إليها بالعين المجردة. فبالإضافة إلى تدمير البيئة وانتشار المبيدات، يعد التلوث الضوئي عاملا رئيسيا في اختفاء أعداد كبيرة من الحشرات والإخلال بالتنوع البيولوجي بشكل عام".

وحسب الناشطين، فإنه "لا ينبغي أن نتغافل على أن 28% من الفقاريات و64% من اللافقاريات تعتبر كائنات ليلية بشكل كامل أو جزئي، وبالتالي فهي معرضة لخطر الإضاءة الاصطناعية. ومن بين الأمور التي تدق أجراس الخطر، اختفاء 38% من الخفافيش في فرنسا على مدى السنوات العشر الماضية".

وأظهرت دراسة نُشرت بمجلة "ساينس أدفانسيس" (Science Advances) في أغسطس/ آب الماضي، تأثير إضاءة الشوارع على اليرقات الليلية التي تعيش على الأضواء الطبيعية. وأظهرت دراسة أخرى أن المروج المعرضة للتلوث الضوئي سجلت انخفاضا بنسبة 62% في زيارات الملقحات الليلية مقارنةً بالمروج غير المضاءة اصطناعيا.

الضوء الاصطناعي يغيّر بشكل كبير الدورات البيولوجية للكائنات الحية (غيتي إيميجز)

ضرورة التحكم في الإضاءة الليلية

تضيف الرسالة أن "الضوء الاصطناعي يغيّر بشكل كبير الدورات البيولوجية للكائنات الحية وتفاعل وسلوك الأنواع المختلفة. كما أن هذه الأنوار تهدد الموائل الطبيعية في الليل، مما يبرز الحاجة إلى إنشاء مناطق غير مضاءة للحفاظ على الموائل واستعادتها".

وتُظهر الإحصائيات أن الكهرباء اللازمة للإضاءة العامة ليلا تمثل 41% من الاستهلاك الإجمالي للكهرباء. ويقترح تقرير حديث من الأكاديمية الوطنية الفرنسية Academie Nationale De Medicine للطب تصنيف التعرض للضوء ليلا ضمن فئة اضطرابات الغدد الصماء، بالنظر إلى الآثار الصحية المرتبطة بالتعرض للضوء الاصطناعي.

ومن مخاطر التلوث الضوئي الليلي وفقا للرسالة، التأثير على شكل السماء، إذ يمكن مشاهدة أقل من 20 نجما بالعين المجردة في المدن مقارنة بعدة آلاف من النجوم في الأماكن الليلية الخالية من الأضواء الاصطناعية.

دعا الخبراء والناشطون إلى الحد من إساءة استخدام الضوء الاصطناعي المنبعث من الإضاءة الليلية (غيتي إيميجز)

عندما يكون الليل استمرارا للنهار

ومن منظور ثقافي، يمكن القول -حسب النشطاء- "إننا الجيل الأول الذي يعيش الليل باعتباره استمرارا للنهار، لذلك ندعو إلى الاقتصاد في الإضاءة وترشيد استخدامها إلى الحد الأدنى من خلال إجراءات صارمة".

وقد عقد الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة مؤتمره السنوي في مرسيليا من 3 إلى 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأقيمت خلاله تظاهرة "نايت داي" للاحتفال بجمال السماء المرصعة بالنجوم.

ويختم الموقّعون رسالتهم المفتوحة بدعوة "الدول والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية إلى الاعتراف بالسماء المرصعة بالنجوم باعتبارها تراثا عالميا للبشرية. يجب أن نعمل جميعا على مراعاة هذا الصالح العام بشكل أفضل والحد من إساءة استخدام الضوء الاصطناعي المنبعث من الإضاءة الليلية، سواء كانت عامة أو خاصة، بما في ذلك أجهزة الإعلانات ذات الإضاءة الخلفية ومشاريع أبراج الأقمار الاصطناعية الساطعة".

المصدر : لوموند

حول هذه القصة

البروفيسور أبو بكر باحاج يجيب: كيف يمكن للعالم العربي النهوض في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة؟

مع تطور تقنيات الطاقة المتجددة في العالم، كيف يمكن النهوض بأوطاننا في هذا المجال لمواجهة تغير المناخ؟ هذا السؤال كان محور حوار مع البروفيسور أبو بكر باحاج أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة ساوثامبتون.

Published On 14/10/2021

قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ.. كيف تتبنى دول الخليج العربي إستراتيجيات بيئية واعية؟

لم يتبق أمامنا سوى 7 سنوات فقط -حتى عام 2028- للعمل على تغيير المسار الذي يأخذه المناخ حاليا، هذا إن أردنا تجنيب البشرية كوارث مدمرة، حسب ما تفيد التقارير الدولية المعنية بتغير المناخ.

Published On 23/10/2021

تونسية تبتكر مواد تحدث ثورة في مجال البناء ومعالجة المياه الملوثة

تمكنت التونسية لطيفة مرجان -باحثة ما بعد الدكتوراه بجامعة برلين التقنية- من تطوير مواد بناء صديقة للبيئة وابتكار تقنية جديدة لتنقية المياه بكفاءة عالية باستخدام مواد طبيعية من الطين والألياف النباتية.

Published On 29/10/2021
المزيد من علوم

الكهرمان.. كبسولات زمنية تحفظ الحشرات منذ عصر الديناصورات

البلد العربي والأفريقي الوحيد.. مشاركة مغربية فعالة في إنشاء أكبر مرصد بحري لجسيمات النيوترينو

10 أعوام بعد كارثة فوكوشيما.. كيف أثر التسرب الإشعاعي على الحياة البرية؟

كيف تعيش الخفافيش مصاصة الدماء على نظام غذائي من الدم؟

الأكثر قراءة

5 خطوات لحمايتك من كاميرات المراقبة في غرف الملابس

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

على وقع توتر سياسي وتأهب أمني.. قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد بعد محاولة اغتيال فاشلة للكاظمي

An Iraqi military vehicle takes part in a security deployment following the drone attack on PM residence at one of the fortified Green Zone entrances in Baghdad

أول يوم لتشافي مع برشلونة.. تهديد بالصرامة وحل لديمبيلي وعرض خاص من البرازيل

FC Barcelona unveil new coach Xavi Soccer Football - FC Barcelona unveil new coach Xavi - Camp Nou, Barcelona, Spain - November 8, 2021 FC Barcelona coach Xavi during the unveiling REUTERS/Albert Gea