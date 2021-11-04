Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
علوم|فرنسا

اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول 3 نجوم

يتبقى الآن تقديم دليل مباشر على وجود هذا الكوكب خلال حملة المراقبة المخطط لها باستخدام تلسكوب ألما والتلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي.

يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا كوكبا خارجيا كبيرا ملفوفا في نظام نجمي غريب جدا (مواقع التواصل)
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202102:55 PM (مكة المكرمة)

قالت مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية إن نظام "جي دبليو أوريونيس" (GW Orionis) الذي يقع على بعد 1300 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة "الجبار" أثار -منذ اكتشافه الخريف الماضي- فضول العلماء إذ يعتقدون أنهم اكتشفوا كوكبا خارجيا كبيرا ملفوفا في نظام نجمي غريب جدا.

وأوضحت المجلة أن هذه المجموعة المكونة من 3 نجوم محاطة بقرص كبير من الغبار والغاز في شكل غير نمطي، حيث بدت للعلماء أمرا غير عادي، وتساءلت كيف يمكن أن يحدث هذا الأمر الغريب جدا، بحيث تتكون 3 شموس محاطة بحلقتين مفصولتين بفراغ بشكل واضح، وإحداهما مائلة بنحو 38 درجة عن الأخرى؟

وإذا كان مكتشفوها ظنوا -في البداية- أن تفاعلات الجاذبية بين نجوم هذا الفريق الغريب يمكن أن تكون سبب تمزق ما يسمى قرص الكواكب الأولية، فإن هذه الأطروحة شككت فيها للتو دراسة نُشرت مؤخرا في المجلة العلمية الشهرية "مانثلي نوتيسز أوف ذا رويال أسترونوميكال سوسيتي" (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society).

ووفقا لمؤلفي الدراسة الجديدة، لا يمكن أن تكون الجاذبية المجمعة للنجوم الثلاثة كافية لتفسير الملاحظات، ولذلك قدم الفريق الدولي من الباحثين فرضية أخرى جذابة للغاية، بأن تمزق قرص الغاز والغبار قد يكون نتيجة وجود كوكب خارجي كبير بحجم المشتري أو عدة كواكب، تقوم بحفر هذه الهوة في الوقت الحالي.

حالة فريدة

ورأت المجلة أن مثل هذا الأمر لم يسمع به أحد من قبل، خاصة أن من بين أكثر من 4700 كوكب خارجي معروف حتى الآن، تدور الغالبية العظمى حول نجم واحد مثلما تدور الأرض حول الشمس، علما بأن عددا قليلا من هذه الكواكب يقوم بدورته قريبا من شمسين، من دون أن يوجد حتى الآن كوكب يقوم بذلك حول "3" شموس.

وإذا كان هناك بالفعل كوكب يحفر أخدوده في قرص "جي دبليو أوريونيس"، فهو بالتالي أول كوكب معروف يدور حول 3 نجوم في وقت واحد، وهو ما يعزز فكرة أن الكواكب يمكن أن تنشأ في جميع الأنظمة النجمية، حتى أكثرها غرابة.

كوكب خارجي يدور حول 3 نجوم، مثل هذا الأمر لم يسمع به أحد من قبل (مواقع التواصل)

يتبقى الآن تقديم دليل مباشر على وجود هذا الكوكب، ويمكن القيام بذلك -حسب مؤلفي الدراسة- خلال حملة المراقبة المخطط لها باستخدام تلسكوب "ألما" (Alma) و"التلسكوب الكبير جدا" (Very Large Telescope) التابع لـ"المرصد الأوروبي الجنوبي" (ESO) في جميع الأشهر القادمة.

المصدر : لوبوان

حول هذه القصة

إليك 4 من أغرب أنماط المناخ في الأجرام السماوية

في البحث الدؤوب عن حياة خارج الأرض، وجد العلماء مجموعة متنوعة من العوالم التي يتميز معظمها بمناخ غريب، منها ما هو داخل المجموعة الشمسية ومنها ما هو خارجها، نعرض هنا 4 أمثلة منها.

Published On 19/5/2021

التكوين الجيولوجي لقشرة الكوكب.. هل يكون عامل الحسم في تحديد مدى صلاحيته للحياة؟

أظهرت دراسة جديدة أن معرفة جيولوجيا تكوين الكواكب، وبخاصة ما يتعلق بنسبة الحديد في وشاحها، تمكننا من تحديد ما هو منها صالح للعيش، خصوصا في الكواكب الصخرية في نطاق الكواكب الصالحة للحياة.

Published On 20/5/2021
المزيد من علوم

دراسة حديثة: حرائق الغابات استعرت في القارة القطبية الجنوبية قبل 75 مليون عام

في محيط مدينة ورزازات.. نوع فريد من وحيد القرن عاش في المغرب قبل 8 ملايين عام

حصاد الماء من الهواء بالطاقة الشمسية قادر على توفير مياه الشرب النظيفة لملايين البشر

قصة نوبل

The front of the Nobel medal awarded to this year's Nobel Peace Prize Laureate jailed Chinese dissident Liu Xiaobo is seen in this picture taken December 8, 2010. Chinese dissident Liu Xiaobo was awarded the Nobel Peace Prize in an Oslo ceremony derided by Beijing as a farce, and dedicated it from his prison cell to the "lost souls" of the 1989 Tiananmen Square crackdown. Picture taken December 8, 2010. REUTERS/Berit Roald/Scanpix Norway (NORWAY - Tags: POLITICS ANNIVERSARY) NO COMMERCIAL OR BOOK SALES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY
الأكثر قراءة

معركة حياة أو موت في إثيوبيا.. 3 سيناريوهات تحدد مصير زحف التيغراي نحو أديس أبابا

Memorial service for the victims of the Tigray conflict​​​​​​​

عقوبات إدارية على كبرى متاجر بيع التجزئة في تركيا.. ما الأسباب؟

السودان.. التوصل لخطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش وحمدوك

وزير الإعلام اللبناني يرفض الاستقالة.. ميقاتي يدعو قرداحي لتحكيم ضميره والخارجية تدين هجوما حوثيا على السعودية

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي