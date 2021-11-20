أبهر القمر الدموي الآلاف من مراقبي السماء حول العالم في الساعات الأولى من أمس الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما وصفته وكالة "ناسا" (NASA) بأنه الخسوف القمري الأطول في القرن الحالي.

يحدث الكسوف الشمسي والخسوف القمري عند وقوع الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة ووفق وكالة ناسا، فإن هذا يحدث من 4 إلى 7 مرات سنويا.

وقد تعلقت أنظار مراقبي السماء -في الساعات الأولى من أمس 19 نوفمبر/تشرين الثاني- بالقمر لرصد أطول خسوف جزئي له في القرن الحالي. ووفق موقع "لايف ساينس" (Live Science) فإن هذا الخسوف القمري هو الأطول منذ 580 عاما.

وقد امتلأت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بصور للخسوف الجزئي التقطها شغوفون بمراقبة السماء من مختلف أنحاء العالم. فما ظاهرة خسوف القمر؟ وكيف يحدث الخسوف القمري؟

الخسوف القمري

يحدث الخسوف القمري، وفق وكالة ناسا الفضائية عند اكتمال القمر، أي عندما يكون بدرا. وعند اصطفاف الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة ووقوع الأرض بين القمر والشمس، حيث تلقي الأرض بظلالها على سطح القمر، فإما أن تعتّمه أو تحيله أحمر قانيا لسويعات قليلة. ويمكن رؤية خسوف القمر من أحد نصفي الكرة الأرضية.

وثمة 3 أنواع من خسوف القمر، وهي الخسوف الكلي الذي يسمى بالقمر الدموي، عندما يقع القمر بأكمله في منطقة ظل الأرض، والخسوف الجزئي حين يقع جزء فقط من القمر في منطقة ظل الأرض والخسوف شبه الظلي، حين يمر القمر عبر منطقة شبه ظل الأرض ويحدث تعتيم طفيف في سطحه.

A little video from the eclipse tonight. After :10 seconds in check out the time lapse. That’s 30 minutes condensed to :5 secs so you can see the earths shadow advancing across the moon. #arwx #LunarEclipse #LunarEclipse2021 @weatherdan pic.twitter.com/LUNxyCh2iM — Brian Emfinger (@brianemfinger) November 19, 2021

ما ظاهرة القمر الدموي؟

عندما يحدث الخسوف الكلي، يقع القمر بأكمله في الجزء الأكثر عتمة من ظل الأرض ويصطبغ باللون الأحمر الغامق. ويعد الخسوف الأخير شبه كلي لأن ظل الأرض غطى نحو 97% من القمر في طور البدر.

ويطلق على الكسوف الكلي للقمر أحيانا "القمر الدموي" بسبب حُمرة القمر، التي تعود إلى ظاهرة تسمى "تشتت رايلي" نسبة إلى عالم الفيزياء البريطاني لورد رايلي. وتشير هذه الظاهرة إلى تشتت الإشعاع الكهرومغناطيسي بواسطة جسيمات قطرها أقل من طول موجة الإشعاع.

ومن المعروف أن الضوء ينتقل إلى الأرض في صورة موجات، ولكل لون من ألوان الضوء خصائص فيزيائية مختلفة. فبينما يتميز اللون الأزرق بطوله الموجي القصير الذي يساعده على التشتت سريعا، فإن الطول الموجي الطويل للون الأحمر يتيح له الانتقال مباشرة عبر الغلاف الجوي.

وعندما يحدث الخسوف القمري، يصطبغ القمر باللون الأحمر لأن شعاع الشمس الذي يصل إلى القمر يمر عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث يتشتت بواسطة جسيمات الغبار، وكلما زاد الغبار أو زادت الغيوم في الغلاف الجوي، زادت حمرة القمر.

ترقب الملايين من الشغوفين بمراقبة السماء الخسوف القمري في الساعات الأولى من أمس الجمعة (مواقع التواصل)

ما الفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر؟

يحدث الكسوف الشمسي عندما يكون القمر في طور المحاق، ويقع القمر بين الأرض وبين الشمس ويلقي بظلاله على الأرض، ويحجب ضوء الشمس إما جزئيا أو كليا أثناء النهار.

وعلى الرغم من أن قطر الشمس أكبر من قطر القمر بنحو 400 مرة؛ فإن القمر أقرب منها إلى الأرض بنحو 400 مرة، ولهذا بإمكان القمر حجب ضوء الشمس تماما عند وقوع القمر والشمس والأرض على استقامة واحدة.

لماذا وصف الخسوف الجزئي الأخير بأنه الأطول منذ مئات السنين؟

ذكرت وكالة ناسا أن هذا الخسوف الجزئي استمر 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية، ولن يحدث خسوف قمري جزئي بهذا الطول حتى فبراير/شباط عام 2669.

وثمة سببان لطول هذا الخسوف، أولهما أن مدار القمر حول الأرض ليس دائريا تماما، بل يبدو مائلا نسبيا. وكلما اقترب القمر من الأرض زادت سرعة دورانه حول الأرض وكلما ابتعد عنها انخفضت سرعة دورانه. وفي الوقت الراهن، وصل القمر إلى أبعد نقطة عن الأرض، ومن ثم يتحرك ببطء في منطقة ظل الأرض.

والسبب الثاني أن القمر يمضي وقتا أطول في ظل الأرض في الخسوف شبه الكلي، مقارنة بالخسوف الجزئي.

كيفية صلاة الخسوف؟

عند رؤية الخسوف القمري تسنّ صلاة الخسوف، فقد روى أَبِي مسعود رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال "إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه، يُخوّف اللَّه بِهما عبادَه، وَإنّهما لا يَنكسفان لموت أحد من النّاس. فإذا رأيتُم مِنها شيئا فصلّوا وادعوا حتّى يَنكشف ما بكم".

وتشرع صلاة الخسوف عند رؤيته بالبصر، فلو حال غيم دون رؤيته لا تُشرع الصلاة. أما عن كيفيتها، فإن صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فقد ثبت عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع وسجد سجدتين ثم تشهد وسلم وخطب بالناس وأمر بكثرة الذكر والاستغفار. ويمكن الصلاة في أي وقت متى وقع الخسوف.

فرص أخرى لمراقبي السماء

وإذا كان قد فاتك مشاهدة هذا الخسوف القمري، فيشير موقع "تايم أند ديت" (Timeanddate) للمناطق الزمنية، ومرصد "هولكومب" (Holcomb) بـ"جامعة بتلر" (Butler University) في ولاية إنديانا إلى أن الخسوف القمري الكلي القادم سيحدث في 15 و16 مايو/أيار 2022.

وسيكون بإمكان سكان جنوب وغرب أوروبا وجنوب وغرب آسيا وأفريقيا وبعض الأجزاء من أميركا الشمالية والجنوبية رؤيته بوضوح. وأشارت وكالة ناسا إلى أن كسوفا شمسيا كاملا سيحدث في ديسمبر/كانون الأول 2021.