أبهر القمر الدموي الآلاف من مراقبي السماء حول العالم في الساعات الأولى من أمس الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما وصفته وكالة "ناسا" (NASA) بأنه الخسوف القمري الأطول في القرن الحالي.

يحدث الكسوف الشمسي والخسوف القمري عند وقوع الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة ووفق وكالة ناسا، فإن هذا يحدث من 4 إلى 7 مرات سنويا.

وقد تعلقت أنظار مراقبي السماء -في الساعات الأولى من أمس 19 نوفمبر/تشرين الثاني- بالقمر لرصد أطول خسوف جزئي له في القرن الحالي. ووفق موقع "لايف ساينس" (Live Science) فإن هذا الخسوف القمري هو الأطول منذ 580 عاما.

وقد امتلأت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بصور للخسوف الجزئي التقطها شغوفون بمراقبة السماء من مختلف أنحاء العالم. فما ظاهرة خسوف القمر؟ وكيف يحدث الخسوف القمري؟

يحدث الخسوف القمري، وفق وكالة ناسا الفضائية عند اكتمال القمر، أي عندما يكون بدرا. وعند اصطفاف الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة ووقوع الأرض بين القمر والشمس، حيث تلقي الأرض بظلالها على سطح القمر، فإما أن تعتّمه أو تحيله أحمر قانيا لسويعات قليلة. ويمكن رؤية خسوف القمر من أحد نصفي الكرة الأرضية.

وثمة 3 أنواع من خسوف القمر، وهي الخسوف الكلي الذي يسمى بالقمر الدموي، عندما يقع القمر بأكمله في منطقة ظل الأرض، والخسوف الجزئي حين يقع جزء فقط من القمر في منطقة ظل الأرض والخسوف شبه الظلي، حين يمر القمر عبر منطقة شبه ظل الأرض ويحدث تعتيم طفيف في سطحه.

A little video from the eclipse tonight. After :10 seconds in check out the time lapse. That’s 30 minutes condensed to :5 secs so you can see the earths shadow advancing across the moon. #arwx #LunarEclipse #LunarEclipse2021 @weatherdan pic.twitter.com/LUNxyCh2iM

— Brian Emfinger (@brianemfinger) November 19, 2021