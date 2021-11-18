الذبابة تقوم بتهوية طعامها المهضوم، ولحسن الحظ لا يحتاج البشر إلى ذلك للحصول على العناصر الغذائية من الطعام

تخيل أنك في نزهة وعلى وشك أن تقضم شطيرة، وفجأة لاحظت ذبابة تتجه صوب شطيرتك، وتلاحق طعامك بمساعدة عيونها المركبة وقرون الاستشعار، وعندما تحاول مطاردتها وقتلها تهرب منك، وتهبط في النهاية على الشطيرة، ثم يبدو لك في النهاية أنها تتقيأ فيها!

لماذا يتقيأ الذباب في طعامنا؟

قام باحث ما بعد الدكتوراه رافيندرا بالافالي نيتيمي، والأستاذ المشارك في العلوم البيولوجية جيمي ثيوبالد -في جامعة فلوريدا الدولية (Florida International University)- بالإجابة عن هذا السؤال، وغيره من التساؤلات في مقال نشر على موقع "ذا كونفرسيشن" (The Conversation).

وأشار الباحثان إلى أن هذه الصورة النمطية المتكررة التي تبدو مقززة نوعا ما، وتظهر شكل معاناة الإنسان مع الذباب، ما هي إلا وسيلة الذباب الوحيدة لاحتواء المزيد من الطعام في بطنه، حيث يحاول الذباب تقليل السوائل في الغذاء الذي أكله بالفعل، ويتم ذلك عن طريق تحويل الطعام إلى فقاعات من القيء لتجفيفه قليلا، وبمجرد أن يتبخر بعض الماء يمكنه تناول هذا الطعام الأكثر تركيزا.

ولحسن الحظ لا نحتاج -نحن البشر- لذلك.

إذن، فالذبابة تقوم فقط بتهوية طعامها المهضوم، ولحسن الحظ لا يحتاج البشر إلى القيام بكل هذا البصق والقيء للحصول على العناصر الغذائية من الطعام.

لكننا في المقابل ننتج عصيرا هضميا في لعابنا، وهو إنزيم يسمى الأميليز، يقوم بهضم الخبز مسبقا أثناء مضغه. ويحلل الأميليز النشا الذي لا يمكننا تذوقه، إلى سكريات بسيطة مثل الجلوكوز الذي يمكننا تذوقه، ولهذا السبب يصبح الخبز أحلى كلما طالت مدة مضغه.

بمجرد هبوطه على الطعام، يستخدم الذباب المستقبلات الموجودة على أقدامه ليقرر ما إذا كان يتناول شيئا مغذيا (غيتي)

تذوق الطعام من دون فم

ولكن هل تعلم أن الذباب يمكنه تذوق الطعام من دون فم؟ فبمجرد هبوطه على الطعام، يستخدم الذباب المستقبلات الموجودة على أقدامه ليقرر ما إذا كان يتناول شيئا مغذيا.

وربما لاحظت أن الذبابة تفرك ساقيها معا، مثل إنسان جائع يستعد لتناول وجبته. وهذا ما يسمى الاستمالة، فالذبابة تقوم في الأساس بتنظيف نفسها، وقد تنظف أيضا مستشعرات التذوق على الشعيرات والشعر الناعم لأقدامها، للحصول على فكرة أفضل عما يوجد في الطعام الذي هبطت عليه.

هل الذباب جيد لأي شيء؟

البصق في الطعام ونشر الأمراض أمر مثير للاشمئزاز، لكن الذباب ليس سيئا بالكامل.

في المرة القادمة التي تكون فيها بالخارج راقب عن كثب، وقد تفاجأ بعدد الذباب الذي يزور الزهور للحصول على الرحيق. إنها مجموعة مهمة من الملقحات، والعديد من النباتات تحتاج إلى الذباب لمساعدتها على التكاثر.

ويعد الذباب أيضا مصدرا جيدا لغذاء الضفادع والسحالي والعناكب والطيور، لذا فهو جزء مهم من دورة التغذية داخل نظام الشبكة الغذائية والنظام البيئي.

كما أن بعض الذباب له استخدامات طبية أيضا، فعلى سبيل المثال، يستخدم الأطباء يرقات ذبابة النفخ -الشكل الصغير غير الناضج من الذباب- لإزالة الأنسجة المتحللة في الجروح. وتطلق اليرقات عصائر مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات، وقد ساعد ذلك العلماء على ابتكار علاجات جديدة للعدوى.

الأهم من ذلك، أن ذباب الفاكهة الذي ربما رأيته يطير حول الموز الناضج في مطبخك، لا يقدر بثمن في مجال الوراثة والعلوم والأبحاث البيولوجية. ويدرس علماء الوراثة والطب الحيوي وغيرهم من العلماء من جميع أنحاء العالم ذباب الفاكهة لإيجاد أسباب وعلاجات للأمراض والاضطرابات الوراثية.

كما يدرس العلماء حاليا كيف يبدو العالم للذباب، وكيف يستطيع الطيران والهبوط، ويمكن أن تلهم هذه المعرفة المهندسين لبناء روبوتات أفضل.

بعض النصائح

عندما تلمس ذبابة شطيرتك، فمن المحتمل ألا تكون الشيء الوحيد الذي وقعت عليه ذلك اليوم. غالبا ما يحط الذباب على أشياء خطيرة، مثل القمامة أو الطعام المتحلل المليء بالميكروبات، ويمكن للجراثيم أن تنتقل إلى وجبتك، إذا بقيت الذبابة على الطعام مدة كافية.

لذا، على الرغم من أن من المزعج التخلص من الذباب بعيدا عن الشطيرة، فربما يمكنك إزالة القليل الذي وقع عليه الذباب من وجبة غدائك، لأن هذا أخطر بكثير من لعابه، فبعض الميكروبات المنقولة عن طريق الذباب يمكن أن تسبب أمراضا خطيرة مثل الكوليرا والتيفوئيد. ولكن إذا لم تبق الذبابة أطول من بضع ثوان، فإن فرص انتقال الميكروبات ستكون منخفضة، وربما يكون طعامك جيدا.

لمنع الحشرات من الهبوط على طعامك، يجب عليك دائما تغطيته. وإذا كان منزلك موبوءا بالذباب، فيمكنك استخدام المصائد البسيطة للتخلص منه، كما يمكن استخدام بعض النباتات الآكلة للحوم أيضا، والتي تأكل الذباب وتساعد في السيطرة على أعداده.