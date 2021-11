اكتشاف أقدم سلطعون من عصر الديناصورات محفوظ في كهرمان عمره 100 مليون عام

أعلنت دراسة أجراها فريق علمي دولي من جامعة هارفارد Harvard University بالتعاون مع الجامعة الصينية لعلوم الأرض China University of Geosciences (CUG)، اكتشاف أول سرطان أو سلطعون (crab) من عصر الديناصورات الطباشيري مدفونا في قطعة كهرمان عمرها 100 مليون عام، وهو أقدم سرطان أحفوري تم اكتشافه على الإطلاق.

السرطان المكتشف كان حفرية عثر عليها في غابة شمال ميانمار في العام 2015، وتم الاحتفاظ بها في متحف لونجين في مقاطعة يونان في الصين. وقد نشرت نتائج الكشف في دورية ساينس أدفانسز Science Advances في عددها الصادر في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكما يشير تقرير لموقع ساينس ألرت Science Alert، فقد أطلق الباحثون على السرطان المكتشف تسمية كريتابسارا أثاناتا Cretapsara athanata التي تعني "روح العصر الطباشيري الخالدة للسحب والماء" تكريما للأرواح الأسطورية في جنوب شرق آسيا.

ويقول الباحثون إن السرطان المكتشف يمكن أن يمثل جسرا بين أنواع المياه العذبة والأنواع البحرية، وإن هذه الدراسة ستفتح مجالا جديدا لإعادة كتابة تاريخ القشريات، حيث توفر رؤى جديدة حول تطورها وانتشارها في العالم.

يتكون الكهرمان من الراتنج resin، وهو عبارة عن صمغ تفرزه الأشجار الصنوبرية المنقرضة من لحائها عندما يجرحها جارح حتى تستطيع حماية نفسها من الأمراض.

وبحسب ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن جامعة هارفارد، فإن أكثر الأحافير شيوعا الموجودة في الكهرمان هي حفريات الحيوانات التي تعيش على الأرض، وخاصة الحشرات.

ويمتد سجل أحافير السرطان إلى أوائل العصر الجوراسي، أي منذ أكثر من 200 مليون سنة، ولكن أحافير السرطانات غير البحرية التي يتم العثور عليها تكون متناثرة وتقتصر إلى حد كبير على أجزاء وقطع من درع الحيوانات كالمخالب والأرجل الموجودة في الصخور الرسوبية.

وبحسب سجلات الحفريات السابقة، فقد وجد أنها تتكون أساسا من أجزاء وقطع من المخالب، إلا أن السرطانات غير البحرية وصلت إلى الأرض والمياه العذبة منذ نحو 75 مليونا إلى 50 مليون سنة.

ولفحص وتحليل الحفرية الجديدة المكتشفة، استخدم الفريق العلمي في دراسته نوعا من الأشعة السينية يسمى التصوير المقطعي المحوسب الدقيق micro CT، لإنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد للسرطان لدراسة وظائف الأعضاء فيه بالتفصيل.

وقد سمحت هذه التقنية للباحثين بإلقاء نظرة واضحة على تفاصيل الأنسجة الدقيقة للسرطان، مثل قرون الاستشعار والساقين وأجزاء الفم المبطنة بشعر ناعم والعينين الكبيرتين وحتى الخياشيم.

وقد كشفت فحوصات التصوير المقطعي المحوسب الدقيقة أن الكهرمان قد حافظ على سرطان البحر الذي يبلغ قطره 5 ميليمترات بمستوى استثنائي، حتى أنه حمى شعيرات السرطان الرقيقة (الشعر اللافقاري) حول أجزاء فمه المفتوحة قليلا.

يقول المؤلف الرئيسي خافيير لوكيه Javier Luque، باحث ما بعد الدكتوراه في قسم الأحياء العضوية والتطورية بجامعة هارفارد، "العينة مذهلة، وهي فريدة في نوعها. إنها كاملة تماما ولا تفقد شعرة واحدة على جسمها، وهو أمر رائع".

Cretapsara (~100 Mya) bridges the gap between the molecular🧬 split of nonmarine crabs from their marine kins (~130 Mya) and their oldest known fossils (~75–50 Mya), and tells us that crabs have conquered land and freshwater more than 12 times independently! #Evolution #OA 7/n pic.twitter.com/Gm41gnUkcL

— Javier Luque (@JaviPaleobio) October 20, 2021