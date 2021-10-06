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علوم|سويد

لتطويرهما طريقة التحفيز العضوي.. فوز بنيامين ليست وديفيد ماكميلان بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021

طور العالمان بشكل منفصل طريقة ثالثة من الحفز يطلق عليها التحفيز العضوي غير المتماثل، الذي يبنى على الجزيئات العضوية الصغيرة.

لحظة الإعلان عن فوز العالمين بنجامين ليست وديفيد ماكميلان بجائزة نوبل للكيمياء (رويترز)
محمد شعبان
6/10/2021

أعلنت "الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم" (The Royal Swedish Academy of Sciences) اليوم الأربعاء فوز العالمين بنجامين ليست وديفيد ماكميلان بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021، وذلك لتطويرهما طريقة التحفيز العضوي غير المتماثل، وهي طريقة ابتكرها العالمان -منفردين- لتحفيز تخليق المواد العضوية.

التحفيز العضوي غير المتماثل

تعد صناعة الجزيئات أمرا شديد الصعوبة والتعقيد، وتتطلب نوعا من التحفيز، إذ تعتمد جميع الصناعات على هذه الجزيئات التي تدخل في جميع الصناعات بدءا من بطاريات تخزين الطاقة ووصولا إلى منع بعض الأمراض.

وتعتمد صناعة هذه الجزيئات على استخدام المحفزات، وهي مواد لا تدخل في التفاعل الكيميائي ولكنها تساعد على حدوثه وتسرعه، وهناك نوعان من المحفزات المتاحة التي اعتاد الكيميائيون على استخدامها: المعادن أو الإنزيمات.

غير أن العالمين طورا بشكل منفصل طريقة ثالثة من الحفز يطلق عليها اسم التحفيز العضوي غير المتماثل، الذي يبنى على الجزيئات العضوية الصغيرة؛ إذ ذكرت الأكاديمية في بيانها الصحفي أن "هذا النوع المبتكر من التحفيز الكيميائي بسيط، بشكل دفع العديد من الناس للتساؤل: لماذا لم نفكر فيه سابقا".

وتحتوي المحفزات العضوية على شكل ثابت من ذرات الكربون، التي يمكن أن تضاف إليها مجموعات كيميائية أكثر نشاطا؛ مما يعني أن هذه المحفزات صديقة للبيئة وغير مكلفة في إنتاجها.

غير أن هذه الطريقة المبتكرة أخذت أهميتها نتيجة قدرتها على تحفيز تكوين المواد غير المتماثلة؛ فعندما تتكون الجزيئات فإنها تأخذ شكلين متعاكسين، ويكون فيها أحدهما صورة مرآة للآخر. ويرغب غالبا الكيميائيون وصانعو المواد في شكل واحد فقط من هذه المواد عند صناعة المستحضرات الصيدلانية على سبيل المثال.

ولذا، فقد فتحت طريقة التحفيز العضوي بابا جديدا منذ عام 2000؛ إذ يمكن استخدامها لتحفيز تخليق أي مادة بكفاءة أكبر، بدءا من الجزيئات التي تلتقط الضوء في الخلايا الشمسية، ووصولا إلى الجزيئات التي تدخل في صناعة الدواء.

العالمان بنجامين ليست وديفيد ماكميلان طورا طريقة التحفيز العضوي غير المتماثل (مواقع التواصل)

بنجامين وديفيد

ولد بنجامين ليست عام 1968 في فرانكفورت بألمانيا، وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1997 من جامعة جوته في فرانكفورت بألمانيا، ويشغل الآن مدير معهد ماكس بلانك لأبحاث الفحم في ألمانيا.

وولد ديفيد ماكميلان عام 1968 في المملكة المتحدة، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا-إيرفين في الولايات المتحدة، وهو حاليا أستاذ بجامعة برينستون في الولايات المتحدة.

وتعد جائزة نوبل في الكيمياء إحدى الجوائز التي أوصى بها ألفريد نوبل في وصيته عام 1895؛ إذ خصص نوبل الجزء الأكبر من ثروته لسلسة من الجوائز التي تمنح في الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام. ومنحت الجائزة أول مرة عام 1901، وفي عام 1968 أسس البنك المركزي السويدي جائزة إضافية تُمنَح في الاقتصاد.

وطبقا لموقع جائزة نوبل، فقد مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء 113 مرة إلى 187 عالما بين عامي 1901 و2021. ويعد فريدريك سانغر الفائز الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء مرتين عامي 1958 و1980، وفازت 7 عالمات بجائزة نوبل في الكيمياء، وتعد ماري كوري أول سيدة تفوز بالجائزة عام 1911.

وفاة العالم الأمريكي المصري الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء أحمد زويل بعد معاناة مع المرضالعالم المصري الراحل أحمد زويل هو العربي الوحيد الحاصل على نوبل في الكيمياء (الجزيرة)

ويعد فردريك جوليو-كوري أصغر الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء، وذلك عام 1935 وهو في 35 من عمره، في حين يعد جون جودنوف أكبر الفائزين بجوائز نوبل عامة، ومُنِح جائزة نوبل في الكيمياء عام 2019 وهو في 97 من عمره.

وقد حُجِبَت بعض جوائز نوبل 49 مرة منذ انطلاقها، وكان معظمها خلال فترتي الحرب العالمية الأولى (1914-1918) والحرب العالمية الثانية (1939-1945). وعلى وجه الخصوص، حُجِبَت جائزة نوبل في الكيمياء 8 مرات أعوام: 1916، و1917، و1919، و1924، و1933، و1940، و1941، و1942.

والجدير بالذكر أن العالم أحمد زويل هو العربي الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وذلك لدراساته المتعلقة بالحالات الانتقالية للتفاعلات الكيميائية في زمن الفيمتوثانية باستخدام التحليل الطيفي.

ويتسلم الفائزون الجائزة في احتفالية تقام في العاشر من ديسمبر/كانون الأول كل عام؛ إذ يمنح الفائز ميدالية ذهبية ووثيقة منح الجائزة، إضافة إلى جائزة مالية.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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