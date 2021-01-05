البث الحي
علوم|مملكة متحدة

متلازمة الطفو.. سلاحف كينيا النادرة تبتلع نفايات كورونا وتموت

كينيا فقدت 80% من سلاحفها البحرية خلال العقود الثلاثة الأخيرة (شترستوك)
كينيا فقدت 80% من سلاحفها البحرية خلال العقود الثلاثة الأخيرة (شترستوك)
5/1/2021-|آخر تحديث: 5/1/202111:50 PM (مكة المكرمة)

تزيد النفايات المرتبطة بجائحة كورونا من أزمة النفايات في كثير من بقاع العالم. فكما ذكرت مجلة التايمز (The Times) البريطانية أن التلوث المرتبط بفيروس كورونا يزيد الوضع البيئي تدهورا في جزيرة "لامو" (Lamu) الكينية الواقعة على المحيط الهندي، ويهدد بشكل متزايد سلاحف نادرة في هذه المنطقة التي تشتهر بنمط حياة هادئ وبمشاريع السياحة الريفية.

تدهور خلال 3 عقود

وقالت المجلة إنه يتم يوميا العثور على العشرات من الكمامات الواقية والقفازات البلاستيكية المهملة على الساحل الشرقي للجزيرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر المستجد الذي فرضته جائحة كورونا يزيد من حجم التهديدات التي يواجهها النظام البيئي الحساس هناك، خاصة السلاحف البحرية التي تعد أحد أكبر عوامل الجذب السياحي بالمنطقة.

وتشير الإحصائيات إلى أن كينيا فقدت 80% من مجموع السلاحف البحرية الموجودة في عموم البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة، خاصة بسبب ابتلاعها للكثير من النفايات البلاستيكية أو النفايات صعبة الهضم، مما يتسبب لها في "متلازمة الطفو" حيث تسبب هذه النفايات انسداد مسالك الجهاز الهضمي لدى السلاحف فلا تستطيع هضم الطعام بشكل صحيح، مما ينجم عنه غازات في أمعائها تمنعها من الغوص بحثا عن الطعام ما يؤدي بها في نهاية المطاف إلى الموت جوعا.

وتعثر الجمعيات البيئية المحلية سنويا على العديد من السلاحف التي لقيت مثل هذا المصير، بالإضافة أحيانا إلى دلافين نافقة بسبب كيس بلاستيكي أو غيره تسبب في خنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

هذه النفايات تسبب انسداد مسالك الجهاز الهضمي لدى السلاحف (شترستوك)

مهمة إنقاذ السلاحف

ويقوم حاليا فريق صغير من النشطاء بمهمة يومية للحفاظ على نظافة البحر والشواطئ وتوعية السكان المحليين وزوار المنطقة من أجل أن تبقى جزيرة لامو محافظة على سحرها.

ويعد هذا المشروع الذي يحمل اسم "مبادرة لامو للمحافظة على البيئة البحرية" (Lamcot)، واحدا من 60 مشروعا للحفاظ على البيئة في 20 دولة أفريقية تتلقى دعما حيويا من مؤسسة "تاسك" (Tusk) الخيرية البريطانية، التي تعنى بحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض في جميع أنحاء القارة السمراء.

وتقول أطواء سالم، منسقة المشروع، إن 90% من السكان المحليين يعتمدون على السياحة وصيد الأسماك كأنشطة اقتصادية، لكن كلا الأمرين مهدد الآن بالتلوث البحري. وتضيف "عندما يواجه البحر هذا النوع من المواد (البلاستيكية)، فإن نشاط الصيد ومردوديته ينخفضان بالفعل.. وهذا يخلق سلسلة من المشاكل".

وقد وجد القائمون على مشروع مبادرة لامو للمحافظة على البيئة -بدعم من مؤسسة "تاسك"- طريقة للتعامل مع معضلة النفايات البلاستيكية في تلك الجزيرة، حيث يتم الاستعانة بالحمير التي تعد وسيلة النقل الأساسية هناك في غياب السيارات، لجمع القمامة من المنازل والشركات والحاويات المؤقتة.

يتم بعدها نقل النفايات إلى مكب مركزي حيث يتم فرزها، وتجميع النفايات الورقية في شكل كرات لتوفير الوقود لمواقد الطبخ بالمنطقة، في حين تستخدم الزجاجات في أعمال البناء أو يتم تخزينها، على أمل أن تصل آلة مناسبة لتكسير الزجاج يوما ما إلى الجزيرة.

المصدر : الصحافة البريطانية

حول هذه القصة

إطلاق آلاف السلاحف الصغيرة في البحر بإندونيسيا

أٌطلق سراح أكثر من عشرة آلاف من السلاحف الصغيرة لتشق طريقها في مياه البحر قبالة جزيرة بالي الإندونيسية يوم الجمعة، في إطار محاولات دعاة الحفاظ على البيئة زيادة أعداد الأنواع المعرضة للخطر.

المزيد من علوم

إليك أهم الأحداث العلمية المتوقعة في 2021

خلال شهر فبراير/شباط المقبل تصل إلى المريخ 3 مركبات فضائية، منها "مارس 2020" الأميركية (ناسا)

هل يكون الغاز الكربوني وقود الطائرات في المستقبل؟

الغاز الكربوني المستخرج من الجو قد يكون الحل للتخلص من التلوث الذي تسببه الطائرات (سنابيغوت)

تقرير جديد: أجزاء من غابات الأمازون المطيرة تتجه للانهيار بحلول عام 2064

منطقة الأمازون، هي واحدة من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا، وغنى بالكربون على الأرض (جليلسون ميراندا – ويكيبيديا)

الليلة.. الوطن العربي على موعد مع أمطار الشهب

تنشط شهب الرباعيات خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول وحتى الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني (ناسا)
الأكثر قراءة

البيان الختامي للقمة الـ41: طي كامل للأزمة الخليجية وعودة للعلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزير الخارجية السعودي (يمين): مهما بلغت الخلافات في البيت الخليجي فإن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك (الفرنسية)

لا يعرفون وطنا سوى الأردن.. 20 ألف باكستاني يحنّون إلى الأرض الطاهرة

الباكستانيون.. قلب معلق بالأردن وآخر يحن للوطن البعيد (الجزيرة)

سفينة سول وأموال إيران.. جهود دبلوماسية لحل الخلاف ومدمرة كورية جنوبية تقترب من مضيق هرمز

مسؤولون في الخارجية الكورية الجنوبية يبحثون الموقف بعد احتجاز ناقلة النفط (الأوروبية)

شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالعناق في مطار العلا