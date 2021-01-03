الليلة.. الوطن العربي على موعد مع أمطار الشهب

أعلنت دار التقويم القطري أن سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية بمن فيهم سكان دولة قطر وبقية الوطن العربي، سيكونون على موعد مع رؤية ورصد زخة شهب "الرباعيات(Quadrantids) لهذا العام، حيث ستصل ذروتها مساء اليوم، الأحد 3 يناير/ كانون الثاني، وستمتد حتى بزوغ فجر غد الاثنين.

أمطار الشهب

لفهم سبب حدوث الشهب دعنا نتخيل أنك تقود سيارتك، ثم حدث أن دخلت في سحابة خفيفة من الدخان سببتها شجرة مشتعلة بجانب الطريق. هذا هو ما يحدث في الفضاء، فبينما تدور الأرض حول الشمس تدخل في بقايا صخرية تركها مذنب أو كويكب أثناء مروره من تلك المنطقة، حينما يحدث ذلك تحترق تلك البقايا الصخرية أثناء دخولها للغلاف الجوي للأرض بسرعات كبيرة صانعة الشهب.

وبحسب بيان دار التقويم القطري، فإن شهب الرباعيات تنشط سنويا خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، وحتى الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني من كل عام؛ إلا أنها تصل ذروتها في الليلة الممتدة ما بين يومي 3 و4 يناير/كانون الثاني من كل عام.

ذروة الزخة الشهابية هي أفضل موعد يمكن أن ترى فيه الشهب، والرباعيات هي واحدة من أهم الزخات التي تتكرر كل عام، ويمكن خلال ذروتها أن ترى أكثر من 120 شهابا في الساعة الواحدة في منطقة نائية.

مركز الزخة؛ أي منطقة انطلاقها، هو منطقة بين 4 كوكبات نجمية، هي: الدب الأكبر، والعواء، والتنين، وهرقل. وسميت الكوكبة نسبة إلى كوكبة قديمة كانت توجد في ذلك المكان، واسمها "كودرانس موراليس" (Quadrans Muralis).

كيف أراها؟

لكن في كل الأحوال، لا حاجة لك لمعرفة الإحداثيات الفلكية ومواضع كوكبات النجوم لرؤية الشهب؛ لأن الشهب عادة ما تنتشر في كل مكان بالسماء، لذلك فقط اخرج للسماء ليلا، وارفع رأسك عاليا كي تراها.

لحسن الحظ، تلك الظاهرة لا تحتاج لأدوات معقدة كالتلسكوبات أو النظارات المعظمة، كل ما تحتاجه هو أن تبتعد عن التلوث الضوئي قدر الإمكان، كلما اقتربت من مراكز المدن قل عدد الشهب، التي يمكن لك رصدها بشكل درامي؛ لذلك فإن الخروج للمناطق النائية يعد حلا مثاليا.

سوف تحتاج لحوالي نصف ساعة كي تتكيف عيناك مع الظلام في مكان الرصد، استغل ذلك الوقت لترتيب الأدوات، كإخراج الشاي أو القهوة الساخنة، وتجهيز المكان للاستلقاء، كذلك عادة يحلو رصد الزخات الشهابية بوجود رفقة.

في أثناء ذلك، اتخذ تدابير السلامة البسيطة، فالزخة تأتي في ظل طقس قارس البرودة، وفي وقت متأخر بعد منتصف الليل؛ لذلك تأكد من تدفئة نفسك قبل الخروج؛ لأن غفوة طويلة في طقس بارد قد تسبب مشكلات صحية خطيرة.

عام حافل

في عام 2021، نحن على موعد كذلك مع عدد من زخات الشهب؛ لكن أهمها على الإطلاق بجانب الرباعيات، هي زخات البرشاويات والتوءميات.

ذروة زخة "البرشاويات" (Perseids) تكون في الليلة الواقعة بين 12 و13 أغسطس/آب، بداية من منتصف الليل وحتى شروق الشمس، يمكن لك في تلك الليلة أن ترى حتى 120 شهابا في الساعة.

أما بالنسبة لـ"التوءميات" (Geminids) فتكون ذروتها الليلة الواقعة بين 13 و14 ديسمبر/كانون الأول، وهي أيضا واحدة من أهم وأمتع زخّات الشهب طوال العام، حيث يمكن لك أن ترى حوالي 100 شهاب في الساعة.

ومن الأسباب التي تجعل عام 2021 متميزا بالنسبة لزخات الشهب، أن القمر لن يعكر بظهوره أيا منها؛ حيث إن ضوءه الذي يملأ السماء يقلل بشكل جوهري من أعداد الشهب التي يمكن رصدها.