البث الحي
علوم|الولايات المتحدة الأميركية

اكتشاف نظام نجمي غريب.. كوكب و3 شموس

رسم تخيلي للكوكب KOI-5Ab أثناء عبوره أمام النجم الرئيسي وعلى اليمين يبدو النجمان الآخران (ناسا)
رسم تخيلي للكوكب KOI-5Ab أثناء عبوره أمام النجم الرئيسي وعلى اليمين يبدو النجمان الآخران (ناسا)
الصغير محمد الغربي - الجزيرة نت
19/1/2021

ما يزال الكون يحتفظ بالكثير من الأسرار حول أنواع الأجرام والأنظمة النجمية التي يحتويها. منها ما كشفه باحثون من وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا" (NASA) حول انتماء أحد الكواكب الخارجية إلى نظام نجمي غريب مكون من 3 شموس.

جاء هذا الاكتشاف، وفقا لبيان وكالة ناسا، في سياق تأكيد وجود كوكب خارجي يدعى "كيه أو آي-5 إيه بي" (KOI-5Ab) عُثر عليه لأول مرة عام 2009 من "تلسكوب كبلر الفضائي" (Kepler Space Telescope) التابع لناسا والإشارة إليه حينها ككوكب محتمل.

اكتشاف مؤجل

كان هذا الجرم الغريب ثاني اكتشافات مرصد كبلر، بعيد انطلاق مهمته في البحث عن الكواكب الخارجية بين عامي 2009 و2018. استخدم فيها "طريقة العبور" لاكتشاف انخفاضات السطوع التي تنبئ عند عبور الكواكب أمام النجوم المضيفة.

اكتشف كبلر ما يقرب من ثلثي الكواكب الخارجية المعروفة اليوم، التي يبلغ عددها 4300 كوكب، ويواصل العلماء اليوم تسجيل اكتشافات جديدة بناء على تحليل مجموعة البيانات الضخمة، التي تركها المرصد الفضائي بعد إحالته على التقاعد.

وسط هذه البيانات الضخمة، التي يعود بعضها إلى جرم (KOI-5Ab)، والتي أكدوا أن إشارة عبوره الواضحة التي سجلها مرصد كبلر عام 2009، قد تعود إلى كوكب بحجم نبتون تقريبا يدور حول نجم يشبه الشمس كل 5 أيام على الأرض، ويقع هذا النظام النجمي والكوكب الظاهر، على بعد حوالي 1800 سنة ضوئية من الأرض، في كوكبة الدجاجة.

لكن المزيد من التحقيقات كشفت أن النجم الأم كان له نجم مرافق؛ مما يجعل التحليلات أكثر صعوبة. لذلك تم التخلي عن دراسة هذا النظام النجمي "كيه أو آي-5" (KOI-5) -الذي ينتمي إليه هذا الجرم- مؤقتا ريثما تتوفر وسائل رصد جديدة تساعد في كشف أسراره.

موقع الكوكب والنجوم الثلاثة في نظام "كيه أو آي-5" (ناسا)

كوكب و3 نجوم

عاد "كيه أو آي-5″ إلى دائرة الضوء بفضل خليفة كبلر، القمر الصناعي ترانزيتينغ إكسوبلانت سورفي- تي إي إس إس" (Transiting Exoplanet Survey-TESS) التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في 2018. ورصد المرصد الفضائي الجديد إشارة في نظام "كيه أو آي-5″، ناتجة عن كوكب محتمل له فترة مدارية تقدر بـ5 أيام أرضية.

وقد دفعت هذه الإشارة عالم الفلك ديفيد سياردي، كبير العلماء في معهد ناسا لعلوم الكواكب الخارجية، والذي يقع في "معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا" (California Institute of Technology in Pasadena)، إلى إلقاء نظرة فاحصة على جميع المعلومات المتوفرة عن النظام؛ مثل بيانات العبور المسجلة بواسطة كبلر و"تي إي إس إس"، بالإضافة إلى بيانات السرعة الشعاعية، التي جُمعت بواسطة أجهزة أرضية مثل مرصد "كيه إي سي كيه" (Keck) في هاواي.

هذه البيانات مجتمعة أكدت أن "كيه أو آي-5 إيه بي" هو بالفعل كوكب يبلغ حجمه نصف حجم زحل. كما كشف البحث الجديد، عن تفاصيل أخرى لنظام "كيه أو آي-5". أهمها هو أنه مكون من 3 نجوم، ويدور الكوكب حول النجم الرئيس (النجم أيه)، الذي يملك رفيقا قريبا منه هو (النجم بي). ويدور هذا الثنائي حول بعضهما البعض مرة كل 30 سنة أرضية، وحولهما يدور نجم ثالث (النجم سي) دورة واحدة كل 400 عام.

أسئلة بدون إجابة

بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس ما هو معروف من أن مكونات النظام النجمي الواحد عادة ما تتخذ مدرات لها في المستوى نفسه؛ لكونها تتشكل من السحابة الغازية نفسها في البداية.

وجد الباحثون أن المستوى المداري للكوكب "كيه أو آي-5 إيه بي" غير متواز مع (النجم بي)؛ مما يشير إلى أن قوة جاذبية هذا الأخير قد تكون دفعته في وقت ما من تاريخ النظام إلى اتخاذ مدار غير متطابق مع المستوى المداري للنجوم الثلاثة.

ويشير سياردي خلال عرض الاكتشاف في مؤتمر الجمعية الفلكية الأميركية في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى أن هذا الكوكب لا يعد الأول من نوعه الذي يتم اكتشافه في نظام متعدد النجوم، رغم أن مثل هذه الأنظمة تستضيف كواكب بشكل أقل تواترا من الأنظمة الشمسية ذات النجم الواحد مثل كوكبنا، لأسباب لا يفهمها العلماء بعد.

ما يزال أمام العلماء الكثير من الأسئلة حول كيف يمكن للكواكب أن تتشكل في أنظمة متعددة النجوم ومتى؟ ومن خلال دراسة نظام "كيه أو آي-5" بمزيد من التفصيل، ربما يمكن الحصول على نظرة ثاقبة على كيفية تشكل الكواكب في الكون، كما يقول سياردي.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

حدث فريد.. رصد فلكي لمجرة أثناء موتها

أعلن المرصد الأوروبي الجنوبي أن فريقا بحثيا تابعا تمكن، عبر استخدام مصفوفة مرصد ألما، من التقاط صور لمجرة تبدأ أولى مراحل موتها، الأمر الذي يعد سابقة بهذا النطاق.

المزيد من علوم

دراسة علمية: الميكروبات اللزجة تحافظ على صحة الشعاب المرجانية

الميكروبات التي تعيش داخل الأغشية الحيوية اللزجة لبعض الأنواع المرجانية يمكن أن تساعد على حمايتها من الاحتباس الحراري (غيتي)

تقرير دولي: لا بديل عن تحلية المياه بالطاقة الشمسية في العالم العربي

اللجوء إلى الطاقات النظيفة لتشغيل محطات تحلية مياه البحر سيكون البديل الأنجع لأنه أقل تكلفة (غيتي)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

رسميا: عام 2020 ثاني أكثر الأعوام دفئا على كوكب الأرض منذ بدء حفظ السجلات‏

احترار سطح الأرض والمحيطات ونقص تراكم الجليد وازدياد الأعاصير كانت أبرز سمات 2020 (الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي)
الأكثر قراءة

استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني بواشنطن والبنتاغون يعلن جاهزية القوات لتأمين حفل تنصيب بايدن

عناصر من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن (الفرنسية)

تزامنا مع حملة لإغلاق مساجد.. وزيرة المواطنة الفرنسية: لا أحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات

وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا (رويترز)

خليفة عباسي يحكم يوما واحدا ووزير يُدفن مرات وآخر تأكله الكلاب.. تعرف على رجال الدولة المنكوبين بـ"شؤم" الأدب

لماذا لا يجب إضافة الحليب لوجبة الشوفان؟

إضافة الفواكه المجففة إلى الشوفان من أبرز الأخطاء الشائعة التي ترفع مستوى السكر في الوجبة الصحية (بيكسابي)