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علوم|الولايات المتحدة الأميركية

خلال ساعات.. كويكب يمر بالأرض على مسافة أقرب من القمر

الكويكب يسافر في الفضاء بسرعة حوالي 27 ألفا و720 كيلومترا في الساعة (مركز الكواكب الصغيرة)
الكويكب يسافر في الفضاء بسرعة حوالي 27 ألفا و720 كيلومترا في الساعة (مركز الكواكب الصغيرة)
23/9/2020

يقترب كويكب من الأرض بشدة يوم غد الخميس 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما يدور بالقرب من كوكبنا بالقرب من مدار القمر، يحدث ذلك في الساعة 7:18 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "11:18 بالتوقيت العالمي".

الكويكب يسافر في الفضاء بسرعة حوالي 17 ألفا و200 ميل في الساعة "27 ألفا و720 كيلومترا/ ساعة، أو 7.7 كيلومترات/ ثانية" بالنسبة إلى الأرض، وفقا لما ذكره مختبر الدفع النفاث (Jet Propulsion Laboratory) في باسادينا بكاليفورنيا.

لا داعي للقلق

من غير المتوقع أن يصطدم الكويكب -المعروف باسم "2020 SW"- بالأرض، وفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (Center for Near Earth Object Studies  CNEOS) في مختبر الدفع النفاث.

لكنه سيقترب وفقا للتقرير المنشور على موقع "لايف ساينس" (Live Science)، ويمر على بُعد حوالي 16 ألفا و700 ميل "27 ألف كيلومتر" من الأرض، وفقا لمشروع التلسكوب الافتراضي (Virtual Telescope Project).

لوضع هذا في المنظور الصحيح، يتدلى القمر في المتوسط على مسافة 238 ألفا و900 ميل "384 ألف كيلومتر" من أرضنا، أو حوالي 30 من قطر الأرض. وسوف يمر هذا الكويكب على مسافة حوالي 2.1 من قطر الأرض.

وهذا يعني أن كويكب "2020 SW" سيمر على مسافة أقرب من أقمار التلفزيون والطقس الاصطناعية، التي تدور على بعد حوالي 22 ألفا و300 ميل "35 ألفا و888 كيلومترا" من الأرض، وفقا لموقع "إيرث سكاي" (EarthSky).

ولم يحدد العلماء بعد الحجم الدقيق للكويكب، لكنه ليس كبيرا، فمن المحتمل أن يتراوح طوله بين 14 و32 قدما "4.4 و9.9 أمتار"، وفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض.

تم اكتشافه للتو

تم اكتشاف هذا الكويكب الأسبوع الماضي فقط، في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، من قبل مرصد "ماونت ليمون سيرفاي" (Mount Lemmon Survey) في أريزونا.

وأعلن عنه في اليوم التالي مركز الكواكب الصغيرة (Minor Planet Center)، وهو مجموعة ممولة من وكالة ناسا (NASA) تراقب الكواكب الصغيرة والمذنبات والأقمار الصناعية الطبيعية.

ويشير تقرير لايف ساينس أنه ليس من غير المعتاد العثور على كويكبات مجهولة، ففي سبتمبر/أيلول وحده، أعلن مركز الكواكب الصغيرة عن اكتشاف 244 جسما قريبا من الأرض.

وبعد مرور ذلك الكويكب "2020 SW" قرب الأرض، لن يتلقى كوكبنا زيارات أخرى حتى 3 يونيو/حزيران 2029، وفقا لمختبر الدفع النفاث.

سيبدو الكويكب أكثر سطوعا عند اقترابه من الأرض، لكنه لن يكون مرئيا بالعين المجردة.

فإذا كنت تريد عرضا واضحا لصخرة الفضاء تلك، فالأفضل زيارة موقع التلسكوب الافتراضي الإلكتروني، والذي يعرض موجزا مباشرا بدءا من الساعة 6 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة "22:00 بالتوقيت العالمي المنسق" يوم الأربعاء، 23 سبتمبر/ أيلول.

المصدر : الصحافة الأسترالية

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