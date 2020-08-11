توفر الغذاء للنبات والحيوان والإنسان.. باحثون أميركيون يكتشفون نوعا فريدا من الكمأة

اكتشف الباحثون تزايد الفطريات على جدران المفاعل النووي المحطم داخل محطة تشيرنوبل النووية المهجورة، وهو ما قد يؤدي لنتائج علمية ثورية ومنها حماية البشر من مستويات الإشعاع العالية.
الكمأة -أو الفقع- نوع من الفطريات الكيسية التي تعيش في بيئات مختلفة معظم فصول السنة، وعرفها البشر في طعامهم منذ القرن 20 قبل الميلاد.
وتعد بعض أنواع الكمأة (truffle) ذات قيمة عالية لأغراض الطهي بسبب نكهتها المميزة. وهي على عدة أنواع، وتأتي إما سوداء أو بيضاء أو بنية، وتوجد في مناطق جغرافية محدودة، مما يعني أنها ذات أسعار مرتفعة.
وفي حين يحظى استخدام الكمأة في الطهي باهتمام كبير، فإنها والفطريات الأخرى مهمة لصحة الغابات، فهي توفر العناصر الغذائية للنباتات، ويمكن أن تساعدها أيضا على تحمل الجفاف.
وتعد ولاية أوريغون الأميركية وشمال غرب المحيط الهادي موطنا للعديد من تلك الأنواع الثمينة، مما يجعلها واحدة من المناطق الساخنة في العالم لصيد الكمأة؛ ومن ثم لم يكن من الغريب أن تضم جامعة ولاية أوريغون (Oregon State Universit) فريقا بحثيا كبيرا من أجيال عديدة من الباحثين في الكمأة.
كطالب دراسات عليا في السنة الأولى يدرس بيئة الكمأة في جامعة ولاية أوريغون، حضر دان لوما اجتماعا علميا عام 1981 في جزيرة أوركاس (Orcas Island) التابعة لولاية واشنطن.
فبعد أن تعلم مؤخرا كيفية البحث عن الكمأة، خرج يوما من الاجتماع بحثا عن الفطريات الثمينة، ووجد مجموعة منها، وأعادها إلى ولاية أوريغون، وأظهرها لمعلمه جيمس تراب، الذي أكد أن المجموعة كانت من نوع غير موصوف.
وأضاف جيمس تراب ما أحضره دان إلى مجموعة الجامعة، وبقيت هناك ردحا من الزمن، وبعد 4 عقود تقريبا، وبمساعدة التقنيات العلمية الحديثة، أكد جيمس تراب والعديد من العلماء الآخرين أن هذه الكمأة فريدة من نوعها.
وقام مؤخرا بنشر النتائج التي توصلوا إليها في دورية "فانجال سيستيماتيكس وإيفوليوشن (Fungal Systematics and Evolution) كاعتراف علمي بوصفها نوعا جديدا. وسمي النوع "توبر لومي" (Tuber luomae) على اسم دان لوما، الذي تقاعد هذا العام بعد 40 عاما من العمل في ولاية أوريغون.
قال لوما "كانت هذه الكمأة في عام 1981 من بين أول أنواع الكمأة التي عثرت عليها على الإطلاق، وإن تسميتها على شرفي في العام الذي تقاعدت فيه يكمل الدائرة بالنسبة لي؛ إنها طريقة رائعة للاحتفال بالتقاعد".
درس لوما بيئة الكمأة والفطريات أثناء حصوله على الدكتوراه من ولاية أوريغون عام 1988 وحتى وقت سابق من هذا العام، حيث كان يعمل باحثا في الجامعة. وخطط العديد من طلاب الدراسات العليا الذين عملوا معه خلال سنواته الأولى لتسمية أنواع الكمأة التي وجدها في جزيرة أوركاس تكريما له، لكنهم تخرجوا قبل القيام بذلك.
ومنذ نحو 10 سنوات، قام جيمس تراب، وهو الآن زميل لوما، بالبحث في مجموعات الكمأة في ولاية أوريغون، وهي الأكبر في العالم، حيث تضم نحو 50 ألف مجموعة، وبالبحث عن كمأة مشابهة لتلك التي وجدها لوما في جزيرة أوركاس، وجد تراب 3 منها.
وقامت جويس إبرهارت، باحثة الكمأة في ولاية أوريغون وزوجة لوما، وجريج بونيتو الأستاذ المساعد في جامعة ولاية ميشيغان (Michigan State University) بدراسة الحمض النووي لتلك الأنواع الثلاثة، وقرروا أنها جميعا من نفس نوع كمأة جزيرة أوركاس.
تم العثور على تلك العينات الثلاث في ولاية أوريغون: واحد في كل من بينتون (تم العثور عليه عام 1962)، وكلاكاماس (1995)، وجاكسون (2012).
وبينما تم العثور على عينة مقاطعة بينتون قبل تنقيب لوما في جزيرة أوركاس، لم يتم وصفها بالكامل حتى لاحظ تراب أوجه التشابه بين الاثنين. يمتد الآن التوزيع المعروف للأنواع الجديدة من جنوب غرب ولاية أوريغون إلى شمال غرب واشنطن.
وقدمت كارولينا بينيا بايز، طالبة الدكتوراه في ولاية أوريغون، والتي تقوم أيضا بأبحاث حول الكمأة؛ القطعة النهائية من خلال توثيق الهياكل المجهرية داخل الكمأة بالصور، مما يؤكد أن الأبواغ والطبقات الخارجية كانت من نوع فريد.
لا يزال جيمس تراب، الذي درس الكمأة لأكثر من 60 عاما واكتشف 230 نوعا جديدا من الكمأة، متحمسا لنوع جديد، مثل هذا النوع الذي يحمل اسم "لوما" (Luoma).