ناسا تقدم جوائز لمن يصمم مرحاضا يعمل على سطح القمر

ترغب وكالة ناسا في بناء مرحاض لرواد الفضاء خلال مهمتها القادمة، التي أطلقت عليها اسم أرتميس ومن المقرر إجراؤها عام 2024. لذلك، فهي تريد من الجمهور المساعدة في تصميمه.

في مقالها الذي نشرته صحيفة إندبندنت (The Independent) البريطانية، قالت الكاتبة إيرين بليكمور إن الوكالة أطلقت "تحدي لونار لو (Lunar Loo Challenge) وهو مسابقة تدعو إلى تشجيع المجتمع العالمي على تصميم مرحاض مقابل الحصول على جائزة تبلغ 35 ألف دولار".

تحديات المرحاض

يفرض الفضاء مجموعة من التحديات لأي شخص يحتاج إلى استخدام المرحاض. وتحتوي محطة الفضاء الدولية على مرحاض تم تركيبه في تسعينيات القرن العشرين، لكنه أضحى من الصعب استخدامه بعد حدوث فوضى فيه وانبعاث رائحة كريهة منه.

ومن المقرر تركيب مرحاض جديد يسمى "يونيفرسال ويست مانجمنت سيستم" هذا العام، ولكنه مصمم فقط لمقاومة الجاذبية الصغرى للفضاء، وليس لتلك الخاصة بالقمر.

وستحتاج ناسا إلى مرحاض يمكن استخدامه على سطح القمر، وآخر صغير يمكن تثبيته على المركبة القمرية.

ويدعو التحدي الجمهور إلى التوصل إلى طريقة للتخلص من مياه الصرف الصحي والروائح في كل من الجاذبية الصغرى وعلى القمر.

وتأمل ناسا أن تحث الجائزة، التي سيتم تقسيمها بين ثلاثة فائزين، المشاركين على ابتكار "أساليب جذرية جديدة ومختلفة لمشكلة تجميع واحتواء النفايات البشرية". كما يمكن للأطفال الاشتراك، لكنهم سيحصلون على جوائز غير نقدية.

وأشارت الكاتبة إلى أن باب الترشح للمشاركة مفتوح حتى 17 أغسطس/آب القادم. وسيتم الإعلان عن الفائزين البالغين يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل، وعن الفائزين الصغار يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول القادمين.

كما سيتم تقييم المقترحات من حيث جودتها وجدواها واحتمال تطوير التصميم في غضون العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.