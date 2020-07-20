كان بعضها أكبر من البشر.. عقارب بحرية عملاقة في محيطات العصر الحجري القديم

دعونا نعد بالزمن إلى الوراء، لما قبل انقراض الديناصورات، وتحديدا في العصر الحجري القديم، قبل حدث "الموت العظيم" الذي تسبب في انقراض 95% من الكائنات الحية وقتئذ.

في هذا العصر من تاريخ الأرض، كانت المفصليات -وهي الحيوانات ذات الهياكل الخارجية مثل الحشرات والقشريات والعقارب وسرطان حدوة الحصان- تحظى بأقصى حجم لها، وكانت بعض هذه المفصليات أكبر الحيوانات على وجه الأرض في ذلك العصر.

و كشف بحث جديد ينشر في دورية "غوندوانا ريسيرش" (Gondwana Research) في أكتوبر/تشرين الأول القادم، أن العقارب البحرية الأسترالية كانت موجودة في ذلك العصر الحجري القديم (Paleozoic Era)، أي ما بين 541 مليونا و252 مليون سنة مضت، وكانت أكبر الحيوانات المفترسة التي تجوب المحيطات في ذلك الوقت.

سجل علمي غير مكتمل

عقارب البحر (Eurypterids)، هي مجموعة متنوعة من المفصليات المنقرضة، تتكون من أكثر من 250 نوعا. وقد جاء اسم "Eurypterida" من الكلمات اليونانية القديمة التي تعني "الجناح الواسع"، في إشارة إلى زوج من زوائد السباحة الواسعة الموجودة في العديد من أعضاء المجموعة.

وعلى الرغم من الاهتمام العام بالحفريات القديمة، فإن العقارب البحرية لم تحظ إلا بالقليل من الاهتمام. ولتصحيح ذلك، قام الباحثون في الدراسة الجديدة بمحاولة جمع البيانات عن العقرب البحري الأسترالي، في محاولة لملء السجل العلمي غير المكتمل حولها.

أحفورة لعقرب البحر العملاق عمرها 400 مليون عام (ويكيبيديا)

وأدت مراجعة الأحافير المذهلة الموجودة في المتاحف الأسترالية المختلفة إلى اكتشاف العديد من أحافير العقرب البحري التي لم يلاحظها أحد من قبل.

وتوصل العلماء إلى وجود 6 مجموعات مختلفة محتملة من عقارب البحر كانت في أستراليا.

وفي البحث الجديد -كما يشير تقرير موقع "ساينس ألرت" (Science Alert) عنه- قدّم العلماء مجموعة شاملة من المعلومات حول هذه الحيوانات العملاقة التي كانت تجوب المياه الأسترالية، إلى جانب عرض أكبر عدد من العقارب البحرية الأسترالية.

كما أشارت الورقة البحثية بشكل واضح إلى النقص العام في المعلومات عن هذه الحيوانات، إذ يذكر أن السجل العلمي ودراسة العقارب البحرية الأسترالية ظلا غير مكتملين، حتى بعد توثيق العينة الأولى منذ عام 1899.

أكبر الحيوانات على الإطلاق

وتبدو عقارب البحر إلى حد كبير مثل العقارب التي نعرفها اليوم، مع شكل جسم مماثل وإن كان مصمما للسباحة، ويعتبرها العلماء أبناء عمومة العقارب الحديثة.

وشملت عقارب البحر أكبر الحيوانات المفترسة البحرية في السجل الأحفوري، بما في ذلك "جاكولوبيتروس ريناني" (Jaekelopterus rhenaniae)، الذي يقارنه العلماء بالقرش الأبيض الكبير الحديث من حيث ارتفاع السلسلة الغذائية، والذي كان يزيد طوله على 2.5 متر.

استخدم هذا النوع من العقارب البحرية العملاقة أطرافه المسلحة بالمخالب للانقضاض على فرائسه التي يسحقها بين الهياكل الشبيهة بالأسنان على أرجله (يوريك ألرت)

ويعتقد العلماء -وفقا للبقايا المتحجرة التي دروسها- أن هذا النوع من العقارب البحرية كان يسبح بسرعة ومهارة، وكان يستخدم أطرافه الأمامية الكبيرة المسلحة بالمخالب، للانقضاض على فرائسه التي يسحقها بين الهياكل الشبيهة بالأسنان على أرجله.

ولم يتأكد الباحثون تماما من غذاء تلك الحيوانات الكبيرة في ذلك الوقت، إلا أن من المحتمل أن يكون الأسماك والمفصليات الأصغر في القائمة، وربما كانت ستتغذى على الإنسان في حال وجد في بيئتها في ذلك الوقت.

ويشير العلماء إلى ضرورة أن تشمل البحوث المستقبلية إعادة زيارة المواقع الأصلية التي تم جمع العينات الأحفورية منها، على أمل العثور على عينات أكثر اكتمالا تساعد على توثيق أنواع العقارب البحرية الأسترالية بشكل أفضل، وتسمح بفهم أكثر اكتمالا للبيئات التي عاشت فيها.