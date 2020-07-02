الكهرمان يحفظ ألوان الحشرات المبهرة على مدى 99 مليون سنة

عندما تفكر في مخطط الألوان الذي كانت تكتسي به الديناصورات في عصور ما قبل التاريخ، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو الألوان الخضراء والبنية.

ولكن المزيد من الأبحاث أظهرت أنه منذ ملايين السنين، كانت الألوان النابضة بالحياة والحيوية في كل مكان بالطبيعة، تماما كما هي اليوم.

أحدث الأدلة حشرات عمرها 99 مليون عام تم رصدها محفوظة في الكهرمان بألوان مذهلة من الأرجواني والأزرق والأخضر المعدني.

الألوان البنيوية

أحد الأسباب التي تجعل من الصعب علينا معرفة ألوان مخلوقات ما قبل التاريخ يرجع إلى ما تبقى منها، إذ لا يمكن للعظام المتحجرة أن تنقل لنا لون الحيوان.

ولكن في الآونة الأخيرة، كان العلماء يعملون على صبغات من الريش المتحجر أو -وكما في حالة هذه الدراسة الأخيرة- استخدام العنبر البورمي للنظر في عالم الألوان القديمة.

وكما أوضح عالم الحفريات "بان يان هونغ" من الأكاديمية الصينية للعلوم أن "نوع اللون المحفوظ في أحافير العنبر يسمى اللون البنيوي، وهو ناتج عن التركيب المجهري لسطح الحيوان".

حشرات متنوعة ملونة هيكليا محفوظة بكهرمان من منتصف العصر الطباشيري شمال ميانمار (يوريك ألرت-الأكاديمية الصينية للعلوم)

ويضيف أن "البنية النانوية للسطح تبدد الضوء بأطوال موجية محددة وتنتج ألوانا شديدة الكثافة، وهذه الآلية هي المسؤولة عن العديد من الألوان التي نعرفها في حياتنا اليومية".

اللون البنيوي هو ما يجعل ريش الطاووس وقشور الفراشة تبدو قزحية الألوان، وفي هذه الحالة، تم إنشاؤه عن طريق الجلد الخارجي للهيكل الخارجي للحشرة.

دبابير الوقواق

جمع الفريق 35 عينة من العنبر تحتوي على حشرات قديمة تمتلك أيضا هذه الألوان البنيوية المكثفة.

وكانت الغالبية العظمى من العينات إما دبابير الوقواق -وهي من عائلة غشائيات الأجنحة (Chrysididae)- أو الدبابير الكالسيدية وهي من فصيلة الصفريات (Chalcidoidea).

أظهرت المخلوقات المغلفة بالعنبر أجسامها المعدنية الخضراء المزرقة، أو الخضراء المصفرة، أو الزرقاء الأرجوانية، أو حتى الأجسام الخضراء النابضة بالحياة.

الغالبية العظمى من العينات من دبابير الوقواق من عائلة غشائيات الأجنحة (ويكيبيديا)

ومن المثير للاهتمام أن دبابير الوقواق في العنبر كانت تقريبا من نفس لون دبابير الوقواق الموجودة اليوم.

وكتب أعضاء الفريق في ورقتهم أن "اللون الذي تعرضه الأحافير يمكن أن يكون مضللا في الغالب لأن الهياكل النانوية الدقيقة المسؤولة عن التلوين يمكن تغيرها أثناء التحجر. ومع ذلك، يمكن إعادة بناء الأحافير الأصلية باستخدام النمذجة النظرية".

وتضيف الورقة البحثية "تتطابق قمم الانعكاس المحسوبة مع اللون الأخضر المزرق المعدني الملاحظ لمنطقة وسط الصدر في دبورنا المدروس، (مما) يؤكد أنه يمكن الحفاظ على الهياكل النانوية الدقيقة للغاية في كهرمان الميزوزويك" وتطلق الأخيرة على الفترة ما بين عصور الباليوزوي والسينوزويكي.

مخلوقات رائعة بالكهرمان

ويعتقد الفريق أيضا أن لديهم تفسيرا لسبب احتفاظ بعض أحافير حشرات العنبر بتلوين الكائنات الموجودة بداخلها.

فبعد قطع الهيكل الخارجي لاثنين من الدبابير النابضة بالحياة وأحد الأحافير الباهتة نسبيا، وجدوا أنه في العينة الباهتة تتلف الهياكل الجلدية التي تصنع الألوان الهيكلية. وفي الحفريات الملونة، لا تزال الهياكل الخارجية للحشرات والبنى النانوية التي تبدد الضوء محفوظة.

الدبابير الكالسيدية من فصيلة الصفريات (ويكيبيديا)

وفي وجود الكهرمان تتميز السنوات القليلة الماضية بمخلوقات رائعة من العصر الطباشيري، وعاشت هذه الحيوانات منذ ما يقرب من 100 مليون سنة. وتشمل النتائج جمجمة أصغر ديناصور، وبعض الضفادع الصغيرة، وطائرا ذا إصبع طويل بشكل غريب، والعديد من الحفريات غيرها.