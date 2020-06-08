تريدون مباني شاهقة ومستدامة وآمنة؟ استخدموا الخشب

هل يمكن للخشب أن يكون بديلا للفولاذ والخرسانة في البناء؟ ربما يرى كثيرون أن الإجابة الواضحة هي بالنفي، وذلك أنه من غير الضروري أن تكون خبيرا في البناء لتعرف أن الخشب قابل للاحتراق، وقد نتذكر أيضا أن أجزاء من لندن دُمرت في حريق لندن الكبير لأنها كانت مصنوعة إلى حد كبير من الخشب، لذلك أُعيد بناؤها بعد ذلك من الطوب والحجر.

وقد يبدو أن قرار الحكومة منع استعمال الخشب إلى جانب مواد أخرى قابلة للاحتراق في بناء الجزء الخارجي للمباني السكنية التي يزيد ارتفاعها عن 18 مترا، ردا معقولا على كارثة احتراق برج غرينفيل.

ودخل ذلك القانون حيز التنفيذ في عام 2018، ووعدت الحكومة بمراجعته. أما الآن، تقترح السلطات الاستمرار في تطبيقه وتوسيعه بحيث يشمل المباني التي يزيد ارتفاعها عن 11 مترا، ومباني مثل الفنادق، بالإضافة إلى مجموعات الشقق. ولكن لهذا التدبير تكلفة، حيث إنه سيعيق أحد أحدث الابتكارات الواعدة في مجال البناء.

بدائل بيئية واعدة

لكن الكاتب روان مور يرى في تقريره الذي نشرته صحيفة غارديان البريطانية أن البناء باستخدام الخشب يمكن أن يكون بالفعل بديلا للفولاذ والخرسانة، بحيث يمكن بناء المباني الكبيرة والطويلة باستخدامه، علاوة على أن فوائده البيئية مقنعة للغاية.

إن الخرسانة مادة لها آثار مدمرة، حيث يقال إنها مسؤولة عن نسبة تتراوح بين 4% و8% من ثاني أكسيد الكربون في العالم. في المقابل، يحتجز الخشب الكربون الذي تمتصه الأشجار أثناء عملية نموها.

وفي حين أن أعمال البناء بشكلها الحالي تشمل عاملا رئيسيا في توليد الغازات الدفيئة، فإن البناء باستخدام الخشب قادر على الحد من هذه الغازات.

مزايا أخرى للبناء الخشبي

للبناء باستخدام الخشب مزايا أخرى. في الواقع، يتميز الخشب بخفة وزنه وسهولة نقله مقارنة بالمواد الأخرى.

كما أنه متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه لبناء الجدران والأرضيات والهياكل التي تحمل المباني. كما يمثل الخشب مادة مرضية في الأساس، "بشكل مرئي وسمعي".

وأضاف الكاتب أن استعمال الخشب في البناء يجعل أماكن العمل أكثر نظافة وأمانا وأكثر هدوءا ومتعة. وتصور الفرق من حيث التأثيرات على أذنيك وذراعيك، بين الحفر في الخشب والحفر في الخرسانة.

من ناحية أخرى، يتطلب البناء باستخدام الخشب عددا أقل من العمال. وعند حدوث حريق، فإن الخشب إذا ما كان قويا وصلبا سيحترق ببطء بفضل ما يوفره لنفسه من حماية ذاتية، خلافا للفولاذ الذي ينهار فجأة إذا تعرض إلى درجة حرارة عالية.

بفضل هذه الخصائص، زاد استعمال الخشب في البناء في العالم. ففي فانكوفر، على سبيل المثال، تم عام 2017 تشييد برج خشبي مكون من 18 طابقا، مع التخطيط لبناء برج آخر مكون من 40 طابقا.

كما شيدت المئات من المباني الخشبية متوسطة الارتفاع في كندا. وفي اليابان وتحديدا العاصمة طوكيو، من المقرر تشييد بناية خشبية تتكون من 70 طابقا.

وفي فرنسا، أصدر الرئيس ماكرون مرسوما يقضي بأن تكون جميع المباني التي تمولها الدولة متكونة بنسبة 50% من الخشب على الأقل.

المثير للغرابة أن برج غرينفيل لم يكن مصنوعا من الخشب، بل من الخرسانة المسلحة المغلفة بالبولي إيثيلين والألمنيوم (ويكيبيديا)

دعوة لإعادة النظر

كل هذه الأسباب شجعت بعض المنظمات والشركات، بما في ذلك شبكة العمل المناخي للمهندسين المعماريين والمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، الحكومة على إعادة النظر في الأمر.

يكمن جزء من المشكلة في أن الحظر الحالي لا يميز بشكل كاف بين الطبقة الخارجية للمبنى وهيكله. فهناك اتفاق عام تقريبا على ضرورة حظر تغطية المباني التي يزيد ارتفاعها عن بضعة طوابق بالأخشاب.

وأشار الكاتب إلى أن الجانب المثير للغرابة في كل هذا الأمر هو أن برج غرينفيل لم يكن مصنوعا من الخشب، بل من الخرسانة المسلحة المغلفة بالبولي إيثيلين والألمنيوم.

وعلى الرغم من أن سير التحقيقات بشأن حريق برج غرينيفل تعطل جراء الوباء، فإن حظر استعمال مادة الخشب طيلة هذه الفترة كان غير منطقي.