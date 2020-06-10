ليس كوكب زحل وحده.. المريخ كانت له حلقة قبل مليارات السنين

ليس كوكب زحل وحده الذي له حلقة تسبح داخلها كويكبات، بل كان كوكب المريخ كذلك فيما مضى، حيث وجدت دراسة جديدة أن هذا الكوكب الملقب بـ"الكوكب الأحمر" كانت له أيضا حلقة قوية قبل مليارات السنين، لكنها اندثرت مع مرور الزمن.

وقال باحثون أميركيون من المعهد الأميركي للبحث عن الحياة الخارجية، ومن جامعة بوردو في الدراسة إن دوران القمر ديموس التابع للمريخ بطريقة منحنية هو دليل على أنه كان يسبح في حلقة، وأنه ليس هناك تفسير علمي آخر.

وكان قد تم عرض نتائج الدراسة يوم 2 يونيو/حزيران الجاري في الاجتماع الـ26 للجمعية الأميركية لعلم الفلك، وتم قبولها للنشر في دورية "أستروفيزيكال جورنال ليترز".

المريخ كانت له عدة أقمار

من المعلوم أن لكوكب المريخ قمرين صغيرين هما ديموس وفوبوس، وحجمهما صغير مقارنة بقمر الأرض، حيث يبلغ قطر الأول 12 كلم، أما الثاني فقطره 22 كلم، وقد تم اكتشافهما لأول مرة عام 1877، ورغم صغر حجمهما فإن العلماء يعتقدون أنهما يخفيان أسرارا كبيرة.

ويقول المشرف على الدراسة الباحث ماتيجا كوك في تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني "في السابق كان الكثير من العلماء يعتقدون أن قمري المريخ ديموس وفوبوس نيزكان سحبهما المريخ إليه في وقت ما في الماضي".

ويضيف "لكون مجال دوران القمر ديموس ليس متوافقا مع مجال دوران المريخ فإن هذا جعل الكثيرين يعتقدون أنه لا أهمية له، لكننا أثبتنا العكس".

ويعتقد المشرفون على الدراسة أنه كانت للمريخ في السابق عدة أقمار كبيرة، وأن أحدها ربما كان أكبر بمقدار 20 مرة من فوبوس، ثم تم دفعه للخروج من المدار وتجاوز الحلقة، وهذا أثر على مدار دوران ديموس الذي أصبح منحنيا نوعا ما.

وهذا يؤكد أن حلقة المريخ كانت قوية وكبيرة، وأن فوبوس حديث النشأة مقارنة بديموس، وقد تعود نشأته إلى حوالي 200 مليون سنة فقط.

ويأمل الباحثون أن تدعم الرحلة الفضائية -التي برمجتها اليابان إلى قمر فوبوس عام 2024 من أجل جمع عينات من تربته- نظريتهم بأدلة علمية جديدة.

كوكب زحل سيفقد يوما ما حلقته ربما بعد ملايين أو مليارات السنين (ناسا)

حلقة زحل ستختفي

وفي تعليقه على هذه الدراسة، قال أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة قسنطينة جمال ميموني في تصريح هاتفي للجزيرة نت "زحل هو الكوكب الوحيد الذي له حلقة يمكن رؤيتها وتصويرها".

ويضيف "هناك أيضا نبتون وأورانوس اللذان لديهما حلقة خفيفة جدا لا يمكن رؤيتها ولا تصويرها لأنها مشكّلة من ذرات صغيرة جدا لا يمكن التقاطها، لكن العلماء تمكنوا من إثبات ذلك بأدلة غير مباشرة".

ويضيف ميموني -الذي يشغل أيضا رئيس جمعية الشعرى الجزائرية ورئيس الجمعية الأفريقية لعلم الفلك- "اكتشاف أن المريخ كانت له حلقة وذلك باعتماد حسابات فلكية يؤكد أن حلقة زحل ستزول يوما ما، نحن نتحدث عن ملايين السنين أو ربما المليارات".

ويستطرد "هناك من العلماء من يعتقدون أن القمرين ديموس وفوبوس سيصطدمان يوما ما بكوكب المريخ، الكون فعلا ما زال يخفي أسرارا كبيرة".