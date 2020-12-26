ما هو زبد البحر؟ ومم يتكون؟ وكيف يصل إلى الشواطئ؟

شوهدت ظاهرة زبد البحر على طول أجزاء من الساحل الشرقي لأستراليا، وهو حدث نادر ولكنه طبيعي، ويتشكل عندما تمزج البحار الهائجة المواد العضوية المتفككة، مثل الطحالب. وغالبا ما تغمر المادة الرغوية البيضاء السواحل الممتدة من لانكشاير (بإنجلترا) إلى جنوب أفريقيا نتيجة العواصف الشديدة.

كيف ولماذا يتكون زبد البحر؟

في تقريره الذي نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" (The Independent) البريطانية، قال الكاتب توم باتشلور، إن زبد البحر يتكون عندما تثير الرياح والأمواج مياه المحيطات. عندها، تمتزج الجزيئات الصغيرة من الدهون بالطحالب وقشور الأسماك وأجزاء من المرجان وغيرها من الملوثات العالقة في الماء، وتتكون رغوة بيضاء سميكة. وهذا يشبه إلى حد كبير الفقاعات التي تسببها زجاجة ماء أو أي سائل آخر يتم رجه بقوة.

عندما تنجرف كميات كبيرة من الطحالب المتحللة إلى الشاطئ، يمكن رؤية هذا المشهد المثير. وفي ظل توفر الظروف المناسبة، مثل انتشار الطحالب أو موت مجموعة كبيرة من الأسماك، يمكن أن تغمر الرغوة مساحات كبيرة من الشواطئ.

زبد البحر ليس ضارا للإنسان بشكل عام، ويشير عادة إلى سلامة النظام البيئي البحري (ويكيبيديا)

ووفقا لخدمة المحيطات الوطنية الأميركية (US National Ocean Service)، فإن زبد البحر ليس ضارا للإنسان بشكل عام، ويشير عادة إلى سلامة النظام البيئي البحري. ومع ذلك، واعتمادا على نوع الطحالب التي تحملها المياه، يمكن أن تنبعث في الجو بعض الغازات التي قد تسبب تهيج العينين والرئتين.

ويمكن أن يكون زبد البحر أيضا خطيرا على الحياة البرية. وقد توصلت دراسة عن الطيور البحرية على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى أن الرغوة الناجمة عن انتشار الطحالب المتحللة جردت الطيور من ريشها، ما أدى إلى انخفاض حرارتها وعجزها عن الطيران وموت أعداد كبيرة منها.