"الوهم العام".. قانون العفو الذي خيب الأردنيين

هديل الروابدة-عمان

بعد طول انتظار، جاء مشروع قانون العفو العام مخيبا للشارع الأردني كونه اقتصر على مخالفات السير البسيطة، واستثنى الجرائم الإلكترونية وجرائم المطبوعات والنشر، مشترطا المصالحة فيها وإسقاط الحقوق الشخصية.

المشروع الذي أقرته الحكومة استثنى أيضا القروض الجامعية الحكومية والتي تشكل عبئا على الطلبة وذويهم، إضافة لعدد من الغرامات الجمركية والضريبية.

وحسب بيان الديوان الملكي فإن القانون -الذي كان أحد عناوين الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد- جاء بتوجيهات ملكيةٍ لأجل "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وحرصاً على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفا صعبة".

لكن العديد من الفاعلين الشعبيين والبرلمانيين والقانونيين تحفظوا على صيغة مشروع القانون، واعتبروا أن بنودها أخرجت العفو العام عن مضمونه وحولته لعفو خاص، على حد تعبيرهم.

ومن بين هؤلاء النائبان صالح العرموطي وغازي الهواملة اللذان هاجما مشروع القانون ووصفاه بأنه عفو "استثناءات" وليس عاماً، واعتبراه ناقصا وغير مكتمل الأركان، ولا يحقق الطموح ولا حتى التسامح المرجو من نص فلسفة العفو العام الذي كان ينتظره المواطن بفارغ الصبر.

وقال العرموطي إن مجلس النواب سيحيل مشروع القانون إلى لجنة الحريات أو اللجنة القانونية من أجل دراسته وإجراء التعديل اللازم عليه حتى يحقق التوجيهات الملكية السامية، وفق تصريحات للصحف الرسمية.