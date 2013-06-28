الإطاحة بأحمد الأسير.. هل شارك حزب الله فعلا في أحداث صيدا؟

الجزيرة نت – بيروت

تضاربت آراء المراقبين في لبنان بشأن ما تحدثت عنه بعض الأطراف السياسية من مشاركة حزب الله عسكريا في العملية التي استطاع من خلالها الجيش اللبناني الإطاحة بما كان يعرف بـ"المربع الأمني" للشيخ أحمد الأسير بمنطقة عبرا بصيدا.

ففيما يرى البعض أن مشاركة الحزب في وضع حد لما صار يعرف هنا في لبنان بـ"الظاهرة الأسيرية" قد تأكدت فعليا من خلال عدة أدلة وقرائن؛ يعتبر آخرون أن الحزب براء من كل الادعاءات ولم يقم سوى باستنفار بعض من عناصره بسبب حالة التصعيد الأمني التي كان من الصعب معها معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.

ويلتزم حزب الله حتى الآن رسميا الصمت حيال هذه الأنباء رغم نفي بعض المقربين منه أي انخراط لمسلحي الحزب في أحداث صيدا التي أودت بحياة حوالي أربعين شخصا، 18 منهم من عناصر الجيش اللبناني، وخلفت مئات الجرحى منهم مدنيون.

المشاركة موثقة

ويرى رئيس المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية في لبنان وائل نجم أن مشاركة حزب الله في معركة صيدا قد ثبتت من خلال عدة قرائن، أولها ما تواتر من معلومات ومن إفادات للأهالي الذين يقطنون في المنطقة، حيث تبين -بحسب قوله- أنه كان هناك مسلحون غير القوى العسكرية شاركوا فعليا على الأرض، وكانوا يضعون شارات صفر ترمز إلى مسلحي حزب الله. أما قيادة الجيش اللبناني فقد أصدرت بيانا من خلال مديرية التوجيه أكدت فيه أنه لم يكن هناك أي وجود لمدنيين مسلحين أو عناصر حزبية شاركت في عملية صيدا، وبررت وجود بعض العناصر التي ظهرت في أشرطة فيديو وصور فوتوغرافية بثت على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض القنوات بأنه وجود للمخابرات العسكرية التي عادة ما ترتدي الثياب المدنية.ويرى رئيس المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية في لبنان وائل نجم أن مشاركة حزب الله في معركة صيدا قد ثبتت من خلال عدة قرائن، أولها ما تواتر من معلومات ومن إفادات للأهالي الذين يقطنون في المنطقة، حيث تبين -بحسب قوله- أنه كان هناك مسلحون غير القوى العسكرية شاركوا فعليا على الأرض، وكانوا يضعون شارات صفر ترمز إلى مسلحي حزب الله.

نجم: مشاركة حزب الله ثبتت من خلال عدة قرائن(الجزيرة)