الإطاحة بأحمد الأسير.. هل شارك حزب الله فعلا في أحداث صيدا؟

صيف أمني ساخن يخيم على العلاقة بين الشيخ أحمد الأسير إمام مسجد بلال بن رباح بصيدا من جهة، وحزب الله ومؤيديه بالمدينة من جهة أخرى، بعد إعلان الأسير رسميا بدء تشكيل كتائبه المسلحة التي أسماها المقاومة الحرة.
ويضيف أن "الصور التي بثت لعناصر غير عسكرية أظهرت أنها كانت تقوم بإطلاق نار، كما أن أفلام الفيديو القصيرة التي عرضتها بعض القنوات الفضائية أظهرت مدافع رشاشة تطلق النار باتجاه مركز الرحمة الموجود في عبرا من تلة تعرف بتلة "مار إلياس" يسيطر عليها حزب الله".
كما ذكر نجم شهادات بعض العلماء من مدينة صيدا الذين تحدثوا عن قيام مسلحين منتسبين لحزب الله بإخراجهم من بيوتهم ومن شققهم السكنية في "مجدليون" قبالة عبرا وسيطروا عليها وأخذوا بطاقات الهوية الخاصة بهم واحتفظوا بنسخ منها.
ويضيف نجم أن هذه الدلائل تأتي إضافة إلى القتلى الذين سقطوا للحزب تحت عنوان "الواجب الجهادي"، والذين تم تشييعهم في بعض المدن والقرى الجنوبية، مما يثبت أن حزب الله كان مشاركا على الأرض في المعركة.
مجرد افتراء
بالمقابل يعتبر الصحفي بجريدة "الأخبار" اللبنانية حسن عليق أن الحديث عن مشاركة عناصر حزب الله في العملية العسكرية بصيدا "مجرد افتراء"، وأن من يتهمون الحزب بذلك ما زالوا يؤكدون ويصرون على تأمين الغطاء السياسي لحركة الشيخ أحمد الأسير، ويريدون التغطية على الجريمة التي ارتكبتها بحق الجيش اللبناني، على حد تعبيره.
ويضيف أن "هذا الكلام فيه إهانة للجيش اللبناني.. وما جرى في صيدا بحسب المعلومات الأمنية هو أن الجيش اللبناني هو الذي خاض المعركة وسقط له 18 شهيدا، وأن جماعة الأسير فتحت النار على أحد مراكز حزب الله في المنطقة ومن تعرض لإطلاق النار من حزب الله ردوا على مصادر إطلاق النار".
ويعتبر عليق أن مدينة صيدا شهدت خلال العملية استنفارا لكل القوى من أنصار حزب الله وحركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري والجماعة الإسلامية ومن أنصار تيار المستقبل، نظرا لتخوف كل الأطراف من تطور الأوضاع.
وبخصوص ما تتداوله بعض الأطراف السياسية بلبنان من أن حزب الله يعمل جاهدا لبسط هيمنته على دواليب الدولة اللبنانية، يرى عليق أن الحزب دائما ما تعاطى بكل مسؤولية مع الجيش اللبناني الذي يشكل -على حد تعبيره- المؤسسة الضامنة لوحدة واستقرار لبنان رغم وقوع بعض الحوادث التي قتل فيها محسوبون على الحزب برصاص الجيش.
ويضيف أن "من يتهمون حزب الله بهذا الأمر هم الذين يمارسون الإقصاء السياسي والإقصاء الحزبي، وهم الذين يوظفون أتباعهم في مؤسسات وإدارات الدولة، وهم الذين كانوا يستأثرون على مدى عشرين عاما بالإدارة اللبنانية ومفاصلها".