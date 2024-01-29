صحف عالمية: من الصعب تعويض دور الأونروا في غزة

ركزت صحف ومواقع عالمية -في مقالات وتقارير- على أبرز الأحداث والتطورات في المنطقة العربية خاصة الهجوم الذي الذي أودى بحياة 3 جنود أميركيين في الأردن، وتداعيات وقف دول مانحة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

وسلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على تحذيرات الأمم المتحدة من انعكاسات إعلان دول تعليقها تمويل وكالة الأونروا على سكان قطاع غزة.

وجاء -في تقرير الصحيفة- أن الأمم المتحدة تعتمد في أزمات أخرى عبر العالم على وكالات متعددة تنشَط على الأرض، لكن الوضع في غزة مختلف تماما، فالأونروا -يضيف التقرير- هي الوكالة الوحيدة العاملة هناك وسيكون من الصعب على جهة أخرى أممية تعويض دورها في ظرف وجيز بينما الصراع مستمر.

وفي موضوع الهجوم بمسيّرة على قاعدة بالأردن -بحسب بيان الجيش الأميركي- كتبت "فايننشال تايمز" في مقال أنها المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أميركيون منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وذكّرت الصحيفة بأن "الجهود العسكرية الأميركية المتزايدة في المنطقة أثارت مخاوف من إمكانية جر الولايات المتحدة وحلفائها إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا".

وعادت "غارديان" إلى الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ورأت أنه يشكل "دعوة لصحوة واشنطن يتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن أن ينتبه إليها" واقترح مقال لهذه الصحيفة البريطانية على الإدارة الأميركية "تكثيف إجراءاتها لكبح جماح إسرائيل إذا كانت لا تريد أن تتهم بالتواطؤ في الإبادة الجماعية".

أما صحيفة "نيويورك تايمز" فنشرت تقريرا يقول إن الأسلحة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة تُستخدم الآن ضدها، ويكشف التقرير أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي استخدمتها حركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومنذ بداية الحرب "مصدره الجيش الإسرائيلي نفسه".

وركز موقع "بوليتيكو" على أزمة البحر الأحمر، حيث نشر مقالا تحت عنوان "أزمة البحر الأحمر تضرب تجارة أوروبا للمواد الغذائية الطازجة".