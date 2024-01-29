إعلام إسرائيلي: الاحتجاجات تبعد فرصة إعادة الأسرى

احتدم النقاش في وسائل إعلام إسرائيلية حول تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن جدوى مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، كما دار النقاش حول تداعيات قبول محكمة العدل الدولية الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا بخصوص الحرب على غزة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية تصريحات بعض عائلات الأسرى ومنهم روبي حين، وهو والد أسير في غزة، والذي انتقد موقف نتنياهو، وقال إنه لو كان ابنه محتجزا لكان فكر بطريقة أخرى.

ورغم الانتقادات التي تطال نتنياهو، شدد وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش في جلسة نقاش على أن الاحتجاجات والحملات الدعائية "ترفع ثمن الصفقة وتبعد فرصة إعادة المخطوفين إلى بيوتهم بسلام".

وأضاف سموتريتش: "إن السنوار يجلس اليوم في مخبأه الحصين ويشاهد ما تبثه أستديوهات الأخبار وفقط ينتظر ارتفاع الثمن".

ورد الصحفي في القناة 12 بن كسبيت على سموتريتش قائلا: "أنت تقول للعائلات لا تحتجوا ولا تطالبوا.." و"إن الدولة تخلت عن العائلات مرتين: مرة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول يشعرون أنه تم التخلي عنهم".

وفي موضوع محكمة العدل الدولية، قالت تمار الموغ، وهي مراسلة الشؤون القضائية في قناة كان 11 الإسرائيلية إن القصة لم تنته في لاهاي وإن إسرائيل تستعد للأسابيع القادمة.

ودعت إلى "خفض التصعيد وتلطيف التصريحات خاصة عشية تقديم التقرير الإسرائيلي للمحكمة الشهر المقبل"، كما قالت إن على إسرائيل أن تنفذ الأمر الصادر بحقها.