ما الخطوة التالية لباكستان وإيران بعد الهجمات المتبادلة؟

قال موقع الجزيرة الإنجليزي في تقرير إن باكستان وإيران اتفقتا على التهدئة بعد الضربات العسكرية المتبادلة بينهما هذا الأسبوع، لكن الحادث يكشف عن انعدام الثقة بين الجارتين، وعن مخاوف أمنية على الحدود قد يستمر في إفساد العلاقات بينهما.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن شنت إيران يوم الثلاثاء الماضي، ضربات صاروخية في إقليم بلوشستان الباكستاني، مما أسفر عن مقتل طفلين على الأقل وإصابة 3، قبل أن تردّ عليها باكستان في أقل من 48 ساعة، بضربات عسكرية "دقيقة" أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، من بينهم 4 أطفال و3 نساء.

وأوضحت طهران أن الاختراق الحدودي النادر استهدف جيش العدل، وهي جماعة مسلحة متهمة بشن هجمات داخل أراضي سيستان وبلوشستان الإيرانية، كما أوضحت أن القتلى في الهجوم الباكستاني "غير إيرانيين"، مما يعني أنهم قد يكونون مواطنين باكستانيين.

خطر التصعيد

وذكر التقرير أن الأعمال العسكرية النادرة بين البلدين هددت بالتصعيد إلى صراع أوسع نطاقا في منطقة متوترة؛ بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، حتى إن رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار قطع زيارته لدافوس بسويسرا، حيث كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي، وعاد إلى بلده.

وبينما حثت الأمم المتحدة والقوى العالمية على ضبط النفس بين الدولتين ذات الأغلبية المسلمة، وعرضت حليفتهما الوثيقة الصين التوسط، خففت إسلام أباد وطهران من لهجة خطابهما، حتى إن الخارجية الإيرانية وصفت حكومة باكستان "بالصديقة والشقيقة"، كما قالت الخارجية الباكستانية إن إسلام آباد "تحترم بالكامل سيادة جمهورية إيران الإسلامية ووحدة أراضيها".

هجوم متهور

ونقل التقرير عن جوشوا وايت، أستاذ الشؤون الدولية والزميل غير المقيم في معهد بروكينغز في الولايات المتحدة، قوله لقناة الجزيرة إن إيران وباكستان لديهما أسباب كافية لوقف التصعيد بعد "الضربات غير العادية".

وأضاف وايت "الحقيقة هي أن كلا الحكومتين تتحدثان عن الأخوة عندما يناسبهما ذلك، لكن كل واحدة منهما -غالبا- متشككة في دوافع الأخرى. هذه علاقة منخفضة الثقة، لكن لا إسلام أباد ولا طهران ستكسبان كثيرا من تصاعد التوترات".

وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن التحرك الإيراني ضد باكستان يهدد بفتح جبهة جديدة ضد جار مسلح نوويا، "لقد كانت الضربة متهورة ضد دولة نووية تعتمد إيران على تعاونها لكبح جماح الجماعات البلوشية المسلحة -وهي رسالة قاتلة أرسلت إلى العنوان الخطأ- لأن معظم النكسات التي عانت منها إيران جاءت على "يدي إسرائيل والولايات المتحدة وما يسمى بتنظيم الدولة".

استعادة الثقة

وقال سيد رفعت حسين، خبير القضايا الأمنية المقيم في إسلام آباد، للموقع إن الحوار بين البلدين ضروري لاستعادة الثقة، موضحا أن الضربة الإيرانية غير المسوغة لا تزال لغزا بالنسبة له.

واتفق فايز مع الرأي القائل إن إيران "بالغت" في حاجتها الواضحة لإظهار قوتها، وقال "إن إيران ربما بالغت في تقدير قوتها، لقد اعتقدوا أن باكستان سوف تستوعب الضربة وستظهر ضبط النفس، أو على الأكثر، احتجاجا لفظيا".

وأضاف فايز أن باكستان "لم يكن أمامها خيار سوى الردّ بالمثل، لرسم خط أحمر على الضربات الإيرانية الأحادية الجانب على أراضيها السيادية"، وتساءل عما إذا كان قرار إيران بالضربة يستند إلى "ضغط داخلي من أجل استعراض عضلاتها العسكرية، لردع المزيد من عمليات القتل المستهدف لكبار قادة الجيش، وشن ضربات ضد حلفائها في المنطقة".

ورجح وايت أن التوترات الباكستانية الإيرانية لن تؤثر بشكل كبير في السياسة الأميركية تجاه البلدين، كون أنه صراع محلي، بينما خلص فايز إلى أن ما جرى تذكير بالمخاطر المتزايدة لسوء التقدير في ضباب حرب غزة، الذي يمكن أن ينتشر ويؤدي إلى تصعيد الصراع بشكل أكبر.