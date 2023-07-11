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آيسلندا البلد الأكثر أمانا في العالم.. قطر الأولى عربيا وليبيا تسجل أعلى صعود

REYKJAVIK, ICELAND - APRIL 3: Tourists with masks walking down Laugavegur street in downtown Reykjavik, April 3, 2020. Ban on gatherings of 20 people or more in Iceland is ongoing during coronavirus (COVID-19) pandemic. ( Ernir Eyjolfsson - Anadolu Agency )
آيسلندا تحافظ على المرتبة الأولى منذ سنة 2008 في قائمة البلدان الأكثر أمنا بالعالم (الأناضول-أرشيف)
11/7/2023-|آخر تحديث: 11/7/202301:46 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تصدرت آيسلندا قائمة البلدان الأكثر أمانا في العالم لتحافظ بذلك على هذه المرتبة منذ سنة 2008، وفقا لما أظهرته دراسة حديثة لمعهد الاقتصاد والسلام، فيما سجلت ليبيا تحسنا ملحوظا.

وبحسب مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية، فإن الدول التي نالت المراتب الأولى هي:

  1. الدانمارك
  2. أيرلندا
  3. نيوزيلندا
  4. النمسا
  5. سنغافورة
  6. البرتغال
  7. سلوفينيا
  8. اليابان
  9. سويسرا

وللوصول إلى تحديد هذا الترتيب سنويا يعتمد مركز الأبحاث الأسترالي على 23 مؤشرا كمّا ونوعا مقسمة إلى 3 مجالات:

  • مستوى سلامة وأمن المجتمع (الإرهاب، القتل..).
  • مدى النزاعات الداخلية والصراعات الدولية (نزاعات حدودية، حروب أهلية.. إلخ).
  • درجة عسكرة الدولة (الميزانية المخصصة للدفاع، التسلح النووي، حجم الجيش.. إلخ).

وتشير الدراسة إلى أن فرنسا احتلت المرتبة الـ67 بين أرمينيا وبنما، متقدمة على تركيا وكوسوفو.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية بحسب الدراسة التي اطلعت الجزيرة نت عليها:

  1. قطر، المركز 21 عالميا
  2. الكويت، المركز 35 عالميا
  3.  عُمان، المركز 48 عالميا
  4. الإمارات، المركز 75 عالميا
  5. تونس، المركز 81 عالميا
  6. المغرب، المركز 84 عالميا
  7. الجزائر، المركز 96 عالميا
  8. البحرين، المركز 108 عالميا
  9. جيبوتي، المركز 112 عالميا
  10. موريتانيا، المركز 114 عالميا
  11. السعودية، المركز 119 عالميا
  12. مصر، المركز 121 عالميا
  13. فلسطين، المركز 134 عالميا
  14. لبنان، المركز 135 عالميا
  15. ليبيا، المركز 137 عالميا
  16. العراق، المركز 154 عالميا
  17. السودان، المركز 155 عالميا
  18. الصومال، المركز 156 عالميا
  19. سوريا، المركز 161 عالميا
  20. اليمن، المركز 162 عالميا
A boy wearing a Libyan flag takes part in a celebration marking the sixth anniversary of the Libyan revolution, in Benghazi, Libya February 17, 2017. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori TPX IMAGES OF THE DAY
ليبيا حققت تقدما مقارنة بعام 2022 (رويترز)

ترتيب ومؤشرات

وتتذيل أسفل الترتيب كل من أفغانستان واليمن وسوريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد كانت هذه البلدان الأربعة الأخيرة من بين أقل 10 بلدان سلاما منذ العام 2008.

وفي ترتيب لا يثير الدهشة احتلت أوكرانيا المرتبة الـ157 مسجلة تراجعا كبيرا في مؤشر السلم بسبب الحرب الدائرة، في المقابل فإن ليبيا -التي جاءت في المرتبة الـ137- سجلت أكبر تحسن مقارنة بترتيب 2022، وهذا للعام الثاني على التوالي، (151 عالميا في 2022).

وبحسب المعهد ذاته، فإن أوروبا بدت أقل سلاما مما كانت عليه قبل 15 عاما، ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا التي "كان لها تأثير كبير على السلام في العالم".

ومع ذلك، تظل القارة العجوز "المنطقة الأكثر سلاما في العالم"، متقدمة على منطقة آسيا والمحيط الهادي وأميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

وخلصت الدراسة إلى أن "متوسط ​​مستوى السلام في العالم تدهور بنسبة 0.42%، وهذا هو التدهور الـ13 في مؤشر السلام خلال الـ15 عاما الماضية".

المصدر : الجزيرة + لوبوان