لماذا لم تمنح فرنسا البرنوصي وسام الشرف رغم منعه هجوما خطيرا؟.. صحيفة تعزو التجاهل لأصوله العربية

ألقت الصحافة الفرنسية الضوء على الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اعتزام قصر الإليزيه تكريم هنري دانسلم وآخرين تدخلوا خلال هجوم أنسي، وما اعتبروه استثناء لبطل آخر يدعى طارق البرنوصي كان قد ساهم في إنقاذ عدد من الأرواح خلال هجوم سابق قبل عدة أشهر.

ويعود سبب الجدل إلى ما اعتبره ناشطون استثناء مبينا على أصول البرنوصي العربية، التي تمنعه من الحصول على أية أوسمة.

ونقلت صحيفة "ليبيراسيون" (Liberation) الفرنسية عن مجلة "لإكسبريس" (l’Express)، تأكيدها أن المعلومات التي حصلت عليها تفيد اعتزام الإليزيه تكريم هنري دانسلم، بوسام جوقة الشرف الذي يمثل أعلى تكريم رسمي في فرنسا.

وبيّنت المجلة أن هذه المعلومات استقتها من مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تفيد بأن الطالب هنري وآخرين تدخلوا لمنع الهجوم ذاته سيتم تكريمهم في 14 يوليو/تموز المقبل.





وفي الثامن من يونيو/حزيران الحالي أصيب 4 أطفال وشخصان بالغان في هجوم نفذه لاجئ سوري ضد مجموعة من أطفال دار حضانة، كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدينة أنسي شرق البلاد. ووصف الرئيس الفرنسي ماكرون الهجوم بـ"الجبان".

وأظهره تسجيل مصور التقطه أحد المارة في بلدة أنيسي الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب جنيف، مرتديا قميصا أسود اللون وسروالا قصيرا بينما كان يحمل سكينا.

وأكد شهود أن المهاجم بدا بحالة هستيرية وهاجم الناس بشكل عشوائي على ما يبدو قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وهو يجري في حديقة عامة على ضفاف بحيرة أنسي.

وبدا أن اللقطات المأخوذة من الحادث نفسه وما تلاه مباشرة، تظهر هنري وهو ويلوح بحقيبة الظهر على وجه المهاجم، الذي حاول النيل من هنري في المقابل.

وأظهر مقطع آخر له وهو يطارد المهاجم عبر منطقة عشبية. وكان ماكرون قد أشاد بشجاعة الشاب عندما التقاه بعد يوم من الهجوم، وأخبره أن أفعاله كانت "مصدر أمل".

استثناء وتساؤلات

إلا أن هذا الإعلان عن اعتزام تكريم هنري وآخرين ممن تدخلوا في الهجوم ذاته، دفع ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وفق "ليبيراسيون" إلى التساؤل عن استثناء طارق البرنوصي الذي ساهم في إنقاذ العديد من الأروح من خلال تصديه الشجاع لهجوم بساطور في متجر "ليدل" شمال البلاد.

وقال أحد المعلقين على تويتر "في العام الماضي، أنقذ طارق البرنوصي حياة العديد من الأشخاص من خلال الوقوف في وجه المهاجم أثناء هجوم متجر ليدل، ما أدى إلى قطع أصبعين من أصابعه، ورغم ذلك لم يحصل على وسام أو على جوقة الشرف. كلنا نعرف السبب"، مشيرا إلى أن أصول الرجل المولود في مدينة جومون (شمال فرنسا) تفسر سبب عدم منحه أوسمة.

ووفق البرنوصي (38 عاما)، فإنه حاول التصدي بما أوتي من قوة للمهاجم الذي استهدف عددا من زبائن المتجر الفرنسي ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص 3 منهم بجروح خطيرة.

L’an dernier Tarik Barnoussi a sauvé la vie de plusieurs personnes en tenant tête à l’assaillant lors d’une attaque au hachoir dans un Lidl. Il a eu deux doigts tranchés. Pas de Légion d’Honneur, on sait tous pourquoi. https://t.co/GEZPjdPWhd pic.twitter.com/RbZNwfZXuM — Goaldorak (@Goaldorak2) June 15, 2023

البرنوصي قال لصحيفة "لا فوا دي نور" (la Voix du Nord)، إنه تدخل لوجود أطفال بالمتجر وقد استخدم عربة التسوق لصد المهاجم الذي هاجمه بفأس على رأسه، ثم قطع أصبعين من أصابعه.

ووفق تصريحات برنوصي -الذي يعمل ساعاتيا- ي لهذه الصحيفة المحلية فإن الإصابة التي تعرض لها جعلته يشعر دوما بآلام في يده مع عدم القدرة على استخدامها بشكل عادي.

وتقول صحيفة "ليبراسيون"، إنه من الصعب القول إن قضية البرنوصي مرت بصمت، كان لبطولته صدى على المستوى الوطني، من ذلك الحديث عما قام به في الجمعية العامة.

Est-il vrai que Tarik Barnoussi n’a pas reçu la Légion d’honneur après avoir empêché une attaque au hachoir dans un Lidl ? 🔍 Explications avec @CheckNewsfr https://t.co/Ko9bvblDt2 — Libération (@libe) June 17, 2023

كما أشاد وزير العدل الفرنسي بما قام به البرنوصي، واعتبر أنه خاطر بحياته وفقد أصبعين خلال محاولة تصديه للمهاجم.

Jeumont : @E_DupondM rend à son tour hommage à Tariq, ainsi qu’ aux équipes de secours et aux forces de l’ordre. Concernant l’agresseur, "le procureur de la République s’est exprimé il y a quelques minutes, il a fait part de difficultés psychiatriques qualifiées de lourdes". #QAG pic.twitter.com/vEdxSBkg8q — LCP (@LCP) December 13, 2022

كما قدمت له مدينة جومون وسام الشرف خلال حفل حضره عدة مئات من السكان لتكريمه على شجاعته.

🔴 CQFD 🔴 Voici Tarik Barnoussi, il a permis d’arrêter l’assaillant du Lidl à Jeumont en décembre dernier, alors que ce criminel venait de blesser quatre personnes avec un hachoir ainsi qu’un couteau. Il n’aura pas de légion d’honneur de Macron. Il s’appelle Tarik et non Henri. pic.twitter.com/wVgSvcEaEa — JLMTV-INFOS (@JLMTV_INFOS) June 15, 2023

لكن إلى الآن لم يتم تسليم طارق وسام جوقة الشرف أو إعلامه باعتزام ذلك، حيث أكد أنه لم يتلق أي اتصال من الحكومة في يوم الهجوم ولا بعد ذلك.

يشار إلى أن 3 أميركيين وبريطانيا كانوا قد ساهموا في منع هجوم تاليس في العام 2015 قد حصلوا على وسام من الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند.

L’an dernier Tarik Barnoussi a sauvé la vie de plusieurs personnes en tenant tête à l’assaillant lors d’une attaque au hachoir dans un Lidl. Il a eu deux doigts tranchés. Pas de Légion d’Honneur, on sait tous pourquoi. pic.twitter.com/PDYJjiH8HN — Febri (@febrioesman) June 16, 2023

كما تم تكريم العديد من الأشخاص لأعمالهم البطولية في مواجهة هجمات أخرى، مثل هجوم نيس في عام 2016 وهجوم ستراسبورغ في عام 2019. لكن بشكل عام، هذا النوع من الإجراءات ليس آليا.

Est-il vrai que Tarik Barnoussi n’a pas reçu la Légion d’honneur après avoir empêché une attaque au hachoir dans un Lidl ? https://t.co/XDaYSi6Tln — CheckNews (@CheckNewsfr) June 17, 2023

ويشار إلى أن قصر الإليزيه لم يرد على تساؤل "جيك نيوز" (CheckNews) بخصوص ما سمته صحيفة "ليبراسيون" اختلافا واضحا في المعاملة، أو بشأن الرغبة المحتملة في منح وسام جوقة الشرف لطارق البرنوصي لكن لم تتلق أي رد.

وهذا الوسام يتطلب مجموعة من المقومات أهمها "تحقيق عدد من المزايا البارزة لصالح المصلحة العامة والأمة"، وحتى في حالة "الخدمات الاستثنائية المميزة بوضوح" فإنه من المطلوب أيضا "سجل جنائي نظيف وشهادة حسن السيرة والسلوك".