وول ستريت جورنال: فاغنر قد توفر نظام دفاع جوي لحزب الله

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية قد توفر نظام دفاع جوي لحزب الله اللبناني.

وأضافت الصحيفة أن النظام المعني هو "إس إيه- 22" (SA-22)، وهو نظام يستخدم صواريخ مضادة للطائرات، إلى جانب مدافع الدفاع الجوي لاعتراض الطائرات.

وذكرت وول ستريت جورنال أن مسؤولا أميركيا قال إن واشنطن لم تؤكد إرسال النظام، لكنها تراقب المناقشات التي تجمع بين فاغنر وحزب الله، مبرزة أن التسليم المفترض لهذا النظام يشكل "مصدر قلق كبير".

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة نشرت حاملة طائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط لمحاولة ردع حزب الله ومنعه من فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل، موضحة أن لشركة فاغنر وجودا في سوريا، حيث يوجد مقاتلو حزب الله أيضا.





فاغنر

يشار إلى أن قوات فاغنر تأسست عام 2014 وبدأت بحوالي ألف مقاتل، تزايد عددهم مع الوقت ووصل إلى 20 ألفا.

وقد برز دورها في القتال في الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك في سوريا وفي بعض الدول الأفريقية. واتهمها الغرب بالقيام بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وحالات قتل واغتصاب ضد المدنيين.

ويُعتقد أن وكالة الاستخبارات الروسية هي التي تمول مجموعة فاغنر، كما أنها المشرف الرئيسي عليها، ويؤكد هذه الاعتقادات وجود قاعدة لفاغنر في مدينة مولكينو جنوب روسيا بجانب قاعدة روسية عسكرية.