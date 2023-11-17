أكسيوس: الديمقراطيون اليهود بالكونغرس يقودون حملة للسماح بدخول الوقود لغزة

أورد موقع "أكسيوس" الأميركي أن عشرات الديمقراطيين في مجلس النواب بقيادة زملائهم اليهود، دعوا إدارة الرئيس جو بايدن للضغط على إسرائيل للسماح بنقل شحنات الوقود إلى قطاع غزة.

وقال الموقع إن المشرعين شددوا، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، على "الحاجة الماسة لتزويد مجموعات الإغاثة العاملة في قطاع غزة بكميات كبيرة من الوقود عبر منظمات دولية أو غير حكومية يتم فحصها".

وحذر المشرعون من أن نقص الطاقة الكافية لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي "سيؤدي لأزمة صحية عامة محتملة وضخمة".

قيادة الحملة

وأوضح الموقع أن هذه الدعوة تقودها النائبة الديمقراطية اليهودية سوزان وايلد، والديمقراطي جيمي راسكين، والديمقراطي جان شاكوفسكي.

وأشار إلى أن عدد الموقعين على الرسالة يبلغ 48 من التقدميين البارزين مثل النائب جيم ماكغفرن، وبراميلا جايابال، وسيث مولتون، وسوزي لي.

وأضاف أن العديد من الأعضاء يمثلون مناطق متأرجحة، بما في ذلك وايلد والنائب مات كارترايت، وجهانا هايز، وفال هويل، وكريس ديلوزيو.

عدم ارتياح متزايد

وقال إن هذه الرسالة لإدارة بايدن هي مثال آخر على عدم الارتياح المتزايد بين المشرعين الديمقراطيين تجاه العمل العسكري الإسرائيلي والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وأشار أكسيوس إلى أنه رغم أن إسرائيل سمحت مؤخرا بنقل كميات محدودة من الوقود إلى غزة، فإنها لا تزال تقيّد إلى حد كبير هذه الإمدادات بزعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستحوّل مسارها وربما تستخدمها كسلاح.

وقال إن المشرعين أشاروا في رسالتهم إلى أن بلينكن ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن قالوا إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن حماس سرقت أي مساعدات إنسانية.