فايننشال تايمز: الإعدام لـ8 ضباط هنود سابقين بعد إدانتهم في قطر بالتجسس لصالح إسرائيل

ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز أن القضاء في قطر قضى بإعدام 8 ضباط سابقين في البحرية الهندية بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل في ما يخص برنامج الغواصات القطري.

وقالت إن الهند أعربت عن "صدمتها العميقة" من الحكم، مضيفة أن "جميع الخيارات القانونية يتم بحثها" للتعامل مع الملف.

ونقلت الصحيفة عمن وصفته بأنه شخص مطلع على القضية قوله إن الهنود الثمانية متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل وأنه بإمكانهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

وأفادت الصحيفة بأن بيان الحكومة الهندية أكد أن المدانين الـ8 اعتقلوا في قطر في أغسطس/آب العام الماضي، مبرزة أنها تواصلت مع إسرائيل لكنها لم ترد على طلب للتعليق.

وذكرت أن وزارة الخارجية الهندية أكدت أنها تولي "اهتماما كبيرا لهذه القضية وتتابعها من كثب”، مضيفة أنها "ستواصل تقديم كل المساعدة القنصلية والقانونية" للمدانين.