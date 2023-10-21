وول ستريت جورنال: المساعدات التي دخلت غزة أقل بكثير مما هو مطلوب

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن قافلة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة من مصر لأول مرة منذ هجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على حد تعبيرها.

وقالت الصحيفة الأميركية -نقلا عن مسؤولين مصريين- إن 20 شاحنة تحوي إمدادات طبية وبعض المواد الغذائية عبرت إلى غزة صباح اليوم السبت قبل أن تغلق السلطات المصرية الحدود مرة أخرى.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن المساعدات أقل بكثير مما هو مطلوب لإغاثة سكان غزة البالغ تعدادهم أكثر من مليوني نسمة، نصفهم تقريبا نزحوا من منازلهم في غمرة الغارات الجوية المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي.





وتضمنت القافلة التي دخلت غزة 4 شاحنات من منظمة الصحة العالمية، التي قالت إنها تحمل أدوية ومعدات لعلاج الصدمات لعلاج ما يصل إلى 1200 جريح، بالإضافة إلى أدوية لنحو 1500 مريض يعانون أمراضا مزمنة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها قدمت أيضا الأدوية الأساسية والإمدادات الصحية لنحو 300 ألف شخص لمدة 3 أشهر.

وذكرت الصحيفة أن شاحنات أخرى كانت تحمل مساعدات من الهلال الأحمر المصري ومن دولة قطر.

ووفقا للصحيفة، فقد انتظر مئات الأشخاص من حملة جوازات سفر أجنبية على جانب غزة من الحدود اليوم السبت، أملا في أن يتمكنوا من مغادرة القطاع.





ونقلت عن معلمة أميركية متقاعدة تُدعى وفاء السقا القول إنها تلقت مكالمة هاتفية من مسؤول بالحكومة الأميركية يخبرها أنه من غير الواضح إذا ما كان سيُسمح للأجانب بالعبور إلى مصر، لكنه حثها على البقاء بالقرب من الحدود.

وأشارت وول ستريت جورنال -في تقريرها- إلى أن دولة قطر توسطت لإطلاق سراح أميركيتين كانتا محتجزتين لدى حماس، التي أفرجت عنهما بالفعل يوم الجمعة.

ونسبت إلى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري القول إن حكومته ستواصل الحوار مع إسرائيل وحماس على أمل تأمين إطلاق سراح مزيد من الأسرى.