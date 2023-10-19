لوفيغارو: الشرطة الفرنسية تداهم "تاكوس حماس" وتهدد بإغلاقه

"تاكوس"، تلك الوجبة الخفيفة التي يحبها الصغار والكبار تحولت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى فضيحة في فرنسا تكشف حساسية السلطات الفرنسية إزاء كل ما يتعلق بالمقاومة.

فقد نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية خبرا مضمونه أن مطعما فرنسيا مهدد بالإغلاق، بسبب عدم نظام الإضاءة الذي ينير أول حرف من اسمه.

المطعم الذي يقع بمدينة فالانس جنوب البلاد، اسمه "تشاماس" (CHAMAS) ويبدو أن نظام الإضاءة الذي ينير الحرف الأول "سي" (C) أصيب بعطل، فلم يظهر للناظرين سوى اسم "HAMAS" مضاء ليلا.

ودفع هذا الوضع ببعض السكان للاتصال بالشرطة لإبلاغهم بوجود لافتة تدعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والذي وصف بحرب الإبادة ضد سكان القطاع المحاصر، وهو العدوان الذي خلف إلى الآن آلاف الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء.

وأضافت "لوفيغارو" أن السلطات بادرت إلى القدوم إلى المطعم مساء الأربعاء، وهددت صاحبه بالإغلاق إذا لم يصلح نظام إضاءة حرف "سي" فيظهر الاسم كاملا.

وقالت الصحيفة إن مالك المطعم (لم تحدد جنسيته) أكد لها أن السلطات قدمت إليه فعلا وهددته بالإغلاق، وشوهدت دوريتان كاملتان بجانب المطعم.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن الشرطة بقيت بجانب المطعم لساعتين كاملتين رافضة الابتعاد، حتى يتم إطفاء كل نظام الإضاءة الذي ينير اسم المطعم كاملا، مشيرة إلى أنها كانت مهمة شبه مستحيلة لمالك المطعم الذي ليس له خبرة في مجال الكهرباء، وظل يصارع لساعتين حتى تمكن من فصل الكهرباء عن اسم المطعم.

وقد أثار هذا الحادث "الغريب" سخرية رواد مواقع التواصل الذين تداولوا مقطع فيديو يظهر ما فعلته الشرطة، وحديث بعض المواطنين الذين كانوا يضحكون مما يجري ويسخرون منه، ويتناقشون مع رجال الشرطة بشأن تصوير ما يجري بالفيديو.