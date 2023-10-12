عسكري روسي: حماس ابتكرت خططا عسكرية يمكن الاقتداء بها

أكد العميد المتقاعد في قوات الدفاع الجوية الروسية ميخائيل خودارينوك، في تقرير نشرته صحيفة "غازيتا" الروسية، أن الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ابتكر خططا عسكرية جديرة بالبحث والنظر.

وأضاف خودارينوك أن حجم المواجهة بين إسرائيل وحماس يتزايد بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة، ما من شأنه حرمان القطاع من الإمدادات الغذائية وإمدادات المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن حدة القتال بين مقاتلي حماس والجيش الإسرائيلي تشتد وتنذر ببداية عملية عسكرية لإسرائيل في القطاع.





دروس مستفادة

وبحسب الكاتب، يدعو مجتمع الخبراء الروس إلى إدخال تجربة العمليات القتالية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة في ممارسة القوات الروسية.

وخلال الساعات الأولى من القتال، تمكن مقاتلو حماس من العثور على ثغرة في الدفاعات الإسرائيلية واقتحام عدة مواقع. ويعود النجاح المحقق إلى تحديد وقت الهجوم، في وقت لم ينظم فيه جيش إسرائيل أي دفاع.

وذكّر الخبير العسكري الروسي باستخدام وحدات حماس مجموعة عناصر متنقلة والدراجات وطائرات مسيرة، فضلا عن طائرات شراعية آلية ووحدات كبيرة من المسلحين على دراجات نارية.





وذلك إلى جانب استخدام وحدات الطيران المظلي في اقتحام الكيبوتسات واختراق السياج الحدودي، مؤكدا أن استخدام تلك التكتيكات في مناطق أوكرانية يعد مهمة مستحيلة.

وكشف خودارينوك أن البعض تحدث كذلك عن أهمية تجهيز الجيش الروسي بما يشبه العربات المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة في الخلف، ومهاجمة معاقل العدو في منطقة باخموت الأوكرانية.