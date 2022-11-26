كاتبة وممثلة بريطانية: هذه هي الرياضة التي على النساء ممارستها في منتصف العمر

قالت الكاتبة والممثلة البريطانية أليكسيس ستروم إن النساء في منتصف العمر عليهن ممارسة رياضة خاصة تمكنهن من تفريغ شحنات الغضب، التي تدمر صحتهن النفسية وتؤثر على أعصابهن.

وأضافت ستروم في مقال لها نشرته "إندبندنت" (The Independent) البريطانية، إنها كانت صاحبة شخصية وديعة مسالمة، تحرص على إرضاء الجميع وعدم النطق بكلمة "لا" في وجه أي أحد، حرصا على عدم جرح مشاعر الآخرين.

وذكرت أن هذا السلوك المستمر في كل المواقف جعلها تعاني من ضغط عصبي كبير، مما دفع بالطبيبة المشرفة على علاجها إلى نصحها بممارسة رياضة الملاكمة.

وأكدت ستروم أنها استغربت هذه النصيحة التي لم تكن تنتظرها، خاصة وهي السيدة التي عرفت بأنها ذات شخصية مسالمة ترفض العنف، لكنها قررت الاستجابة لنصيحة معالجتها وبدأت تمارس هذه الرياضة "العنيفة".

وأوضحت أنها بمجرد ما بدأت الملاكمة حتى شعرت بتغير كبير في مشاعرها وسلوكها، حيث خفت حدة الضغوط العصبية عليها، كما شعرت بأنها شخص أقوى يستطيع المواجهة، وبأن صحتها العقلية صارت أحسن.

بالإضافة إلى كل ذلك، نجحت في تكوين صداقات جديدة خاصة عندما اكتشفت أن الكثير من النساء في عمر مماثل يمارسن الرياضة نفسها.

ونصحت ألكسيس النساء بالتعجيل بممارسة هذه الرياضة، وقالت إن الملاكمة مفيدة أيضا لضحايا الاعتداءات لأنها كفيلة بخلق روح الثقة لديهن والإحساس بالقدرة على تجاوز الصعاب.