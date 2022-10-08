وصفه بأنه أحد أعظم الرؤساء.. نجم أفلام "الأكشن" في هوليود يثير جدلا بتهنئة بوتين في عيد ميلاده

أثارت تهنئة نجم هوليود وأفلام فنون القتال، ستيفن سيغال، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده غضبا كبيرا في عدة دول غربية، حيث وُصفت هذه التهنئة بأنها خطوة أخرى تدمر تاريخ هذا الممثل.

وأمس الجمعة، أتم الرئيس الروسي عامه الـ70، فهو من مواليد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 1952.

The worlds worst actor wishing the worlds worst leader a happy birthday "I pray and hope he gets the support, love and respect he needs" Steven Seagal ❤️ #Putin what a weird bromance. pic.twitter.com/NH0O5lW0QY — Emile Ghessen (@emileghessen) October 7, 2022

وقالت صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية إن سيغال وصف يوم ميلاد بوتين بأنه "يوم مهم جدا"، وأضاف في مقطع فيديو -نشره على حسابه بموقع إنستغرام- أن بوتين "واحد من أعظم القادة في العالم، وواحد من أعظم الرؤساء".

وعبّر سيغال عن أمله في أن يحصل بوتين "على الدعم والحب والاحترام الذي يحتاجه"، ونهاية قريبة لكل المحن التي تحدث الآن.

وكان بوتين وقّع نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مرسوما بمنح الجنسية الروسية للممثل والمنتج الأميركي ستيفن سيغال.

واختاره عام 2018 ليكون مبعوثا روسيا خاصا لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة في مجالات الثقافة والفن والعمل الإنساني.

Seagal destroying any kind of reputation he hadhttps://t.co/bYRk7NX1LQ — Marcy Webb (@pansexualflower) October 7, 2022

ومباشرة بعد حصوله على الجنسية الروسية، أصدرت أوكرانيا قرارا بمنع الممثل الأميركي من دخول أراضيها.

وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشفت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية عن أن السلطات الروسية منحت سيغال قطعة أرض -في منطقة راقية قرب العاصمة موسكو- كانت مخصصة سابقا لمشاريع رعاية الأطفال المصابين بالسرطان.