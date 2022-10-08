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وصفه بأنه أحد أعظم الرؤساء.. نجم أفلام "الأكشن" في هوليود يثير جدلا بتهنئة بوتين في عيد ميلاده

U.S. actor Steven Seagal (R) signs a Russian passport received from Russia's President Vladimir Putin during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, November 25, 2016. Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY.
بوتين (يسار) منح سيغال الجنسية الروسية عام 2016 (رويترز)
8/10/2022-|آخر تحديث: 8/10/202207:27 PM (مكة المكرمة)

أثارت تهنئة نجم هوليود وأفلام فنون القتال، ستيفن سيغال، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده غضبا كبيرا في عدة دول غربية، حيث وُصفت هذه التهنئة بأنها خطوة أخرى تدمر تاريخ هذا الممثل.

وأمس الجمعة، أتم الرئيس الروسي عامه الـ70، فهو من مواليد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 1952.

وقالت صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية إن سيغال وصف يوم ميلاد بوتين بأنه "يوم مهم جدا"، وأضاف في مقطع فيديو -نشره على حسابه بموقع إنستغرام- أن بوتين "واحد من أعظم القادة في العالم، وواحد من أعظم الرؤساء".

وعبّر سيغال عن أمله في أن يحصل بوتين "على الدعم والحب والاحترام الذي يحتاجه"، ونهاية قريبة لكل المحن التي تحدث الآن.

Russia's President Vladimir Putin (L) holds a Russian passport before presenting it to U.S. actor Steven Seagal during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, November 25, 2016. Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY
سيغال (يمين) قال إنه لن يتخلى أبدا عن الجنسية الروسية (رويترز)

وكان بوتين وقّع نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مرسوما بمنح الجنسية الروسية للممثل والمنتج الأميركي ستيفن سيغال.

واختاره عام 2018 ليكون مبعوثا روسيا خاصا لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة في مجالات الثقافة والفن والعمل الإنساني.

ومباشرة بعد حصوله على الجنسية الروسية، أصدرت أوكرانيا قرارا بمنع الممثل الأميركي من دخول أراضيها.

وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشفت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية عن أن السلطات الروسية منحت سيغال قطعة أرض -في منطقة راقية قرب العاصمة موسكو- كانت مخصصة سابقا لمشاريع رعاية الأطفال المصابين بالسرطان.

المصدر : إندبندنت