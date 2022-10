وصفه بأنه أحد أعظم الرؤساء.. نجم أفلام "الأكشن" في هوليود يثير جدلا بتهنئة بوتين في عيد ميلاده

أثارت تهنئة نجم هوليود وأفلام فنون القتال، ستيفن سيغال، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده غضبا كبيرا في عدة دول غربية، حيث وُصفت هذه التهنئة بأنها خطوة أخرى تدمر تاريخ هذا الممثل.

وأمس الجمعة، أتم الرئيس الروسي عامه الـ70، فهو من مواليد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 1952.

The worlds worst actor wishing the worlds worst leader a happy birthday "I pray and hope he gets the support, love and respect he needs" Steven Seagal ❤️ #Putin what a weird bromance. pic.twitter.com/NH0O5lW0QY

