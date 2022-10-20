هل يعود بوريس جونسون مرة أخرى؟.. الإندبندنت: هؤلاء مرشحون لخلافة ليز تراس

كشفت صحيفة الإندبندنت (The Independent) البريطانية عن عدة أسماء مرشحة لخلافة رئيس الوزراء المستقيلة ليز تراس، وتحدثت عن احتمال استغلال بوريس جونسون المناسبة للعودة لداونينغ ستريت مرة أخرى.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس -اليوم الخميس- استقالتها من منصبها، بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ريشي سوناك

وقالت الإندبندنت إن ريشي سوناك، المستشار السابق وأحد من تباروا على خلافة جونسون، من أبرز المرشحين للفوز بالمنصب.

وأضافت أنه يحظى بدعم حلفاء كثر ما لبثوا يوضحون أنه كان خيار الأغلبية في البرلمان خلال الدور الأول من انتخابات اختيار خليفة لجونسون، حيث حصل على 137 صوتا مقابل 105 لبيني موردانت.





بيني موردانت

وتشرح الصحيفة البريطانية أن "بيني" هي الأخرى لديها حظوظ لخلافة تراس، وهي تشغل حاليا منصب زعيمة مجلس العموم. وشرحت الصحيفة أن اشتغال بيني في حكومة تراس يقوض من تلك الحظوظ.

كما أنها قد لا تحظى بدعم حلفاء بوريس جونسون الذين لن ينسوا استقالتها من حكومته في يوليو/تموز.





وزير دفاع

ومن الأسماء المرشحة لنيل المنصب -بحسب الإندبندنت- وزير الدفاع بن والاس، وقالت إن بعض من يؤيدون هذا الترشيح يحاولون إقناع رفاقهم بأنه الأصلح لقيادة المرحلة الحالية.

وقالت الصحيفة إن والاس رفض خلال الصيف الترشح لخلافة جونسون، وأكد أنه يحب التركيز على مهمته وزيرا للدفاع.





هل يعود جونسون؟

وتساءلت الإندبندنت عن احتمال عودة بوريس جونسون إلى الواجهة من جديد مستغلا الظروف السياسية الحالية التي تعصف بحزب المحافظين، ونقلت عن مستشار سابق قوله إن جونسون سبق أن دعم بقوة ملف تنصيب ليز تراس خلفا له، لأنه كان يعلم أنها "مجنونة" وستتسبب في فوضى تمكنه من العودة للواجهة.

لكن الصحيفة استبعدت هذا الخيار، وقالت إن جونسون لن يعود أبدا إلى داونينغ ستريت، لأنه لا أحد سينسى الكوارث التي تسبب فيها خلال فترة حكمه.