"أنا شريرة.. لقد قتلتهم عمدا".. محاكمة ممرضة بريطانية بتهمة قتل 7 رضع ومحاولة قتل 10 آخرين

"أنا شريرة، أنا فعلت هذا، لقد قتلتهم عمدا لأنني لست مؤهلة بما يكفي لرعايتهم".. هذا ما كتبته ممرضة بريطانية في مذكرة عثرت عليها الشرطة في منزلها، بحسب ما أوردته صحيفة الإندبندنت (Independent) البريطانية.

ويتابع الرأي العام البريطاني باهتمام كبير المحاكمة الجارية للممرضة لوسي ليتبي (32 عاما) المتهمة بقتل 7 رضع، ومحاولة قتل 10 آخرين، فيما تنفي هي كل ما اتهمت به، وكتبت لهيئة المحكمة أنها بريئة.

وبحسب الإندبندنت رجح أطباء وخبراء مستقلون كلفوا بمراجعة حالات وفيات رضع حدوث ذلك بسبب "حقن الهواء" وسوائل في البطن ما كان يضر بالجهاز التنفسي.

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام جونسون أوضح أنه تم العثور على "أشياء مثيرة للاهتمام" خلال عملية تفتيش منزل الممرضة، وبينها أوراق متعلقة بالعديد من الأطفال الذين توفوا، أو انهارت حالتهم الصحية داخل المستشفى، خلال نوبة مداومة الممرضة ليلا ونهارا.

"I killed them on purpose because I’m not good enough"

"I AM EVIL I DID THIS"

Writings allegedly by #LucyLetby shown in court today by the prosecution who claim she murdered 7 babies and attempted to murder 10 others.

She denies all the charges. @itvnews pic.twitter.com/buFmDWmPZx

— Sangita Lal (@sangitalal) October 13, 2022