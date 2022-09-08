الكويت – بعد 10 أيام من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أعلنت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية إغلاق باب الترشح للانتخابات المقرر عقدها في 29 سبتمبر/أيلول الحالي.

وتقدم للانتخابات 376 مرشحا، بينهم 349 مرشحا و27 مرشحة، في ظل توقعات بمنافسة شرسة بين كافة المرشحين للفوز بمقاعد المجلس الـ50، فيما يسود تفاؤل باستعادة المرأة مقعدها البرلماني في مجلس الأمة القادم بعد فشلها في الفوز بأي مقعد في المجلس المنحل.

وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى 53 مرشحا ومرشحة، فيما بلغ عددهم في الدائرة الثانیة 67 مرشحا ومرشحة، وفي الدائرة الثالثة بلغ عدد المرشحين 56 مرشحا ومرشحة، أما في الدائرة الرابعة فبلغ عددهم 99 مرشحا ومرشحة، وفي الدائرة الخامسة بلغ العدد 101 مرشح ومرشحة.

وكان 6 مرشحين قد تنازلوا عن خوض الانتخابات حتى الآن، فيما سيبقى باب التنازل عن الترشح مفتوحا أمام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع بـ7 أيام (أي حتى تاريخ 22 سبتمبر/أيلول الجاري) وذلك وفقا لقانون الانتخاب.

توجهات متباينة

وقال المحلل السياسي حسين عبد الرحيم إن قائمة الأسماء المرشحة تضم بعض التيارات والكتل، مثل كتلة الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التي تتمثل بـ4 مرشحين، وكتلة "التآلف الوطني" أو الكتلة الشيعية وتضم 3 مرشحين في الدوائر الأولى والثالثة والرابعة.

وأضاف عبد الرحيم -في حديث للجزيرة نت- أن حظوظ كتلة المنبر الديمقراطي قد تكون ضعيفة في الوجود داخل المجلس، فيما يوجد التيار السلفي في الانتخابات لكن كأفراد وليس ككتلة أو مجموعة، وهناك أيضا التيار المستقل الذي يضم 4 نواب سابقين، على رأسهم النائب السابق حسن جوهر.

وأوضح أن أبناء القبائل سيخوضون الانتخابات، ولكن حظوظ كل مرشح ستكون مرهونة بقوة جناحه في القبيلة، لأن الحكومة حاربت الانتخابات الفرعية وهددت بتحويل كل من يشارك فيها إلى النيابة العامة.

والانتخابات الفرعية هي قيام بعض العائلات أو القبائل بإجراء انتخابات فرعية لاختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية، مما يشكل تشويها للعملية الديمقراطية وأداة تأثير غير مباشرة على خيارات الناخب الكويتي، إلى جانب كونها لعبت دورا رئيسيا في إنتاج نفس المنظومة النيابية الماضية.

انتخابات مختلفة

من جانبه، أكد المحلل السياسي فيصل الشريفي أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقاتها، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان نجاحها، واتجاهها في طريق الإصلاح السياسي وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة.

وأعرب الشريفي في تصريح للجزيرة نت عن اعتقاده بأن النواب الذين كانوا في الصفوف المعارضة سيقومون بالتعاون مع الحكومة في المجلس المقبل، قائلا "ومن المفترض أن تكون رقابتهم رشيدة دون أي تعسف، لأن هذه الانتخابات ستكون فرصة لإصلاح أي خلل في السابق، ولا أعتقد أنه سيكون هناك دخول في متاهات تشغل المجلس عن دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع".

واستبعد الشريفي أن يقوم النواب الذين كانوا يعطلون القرارات الحكومية في المجلس السابق بنفس الموقف في المجلس المقبل، لأن الأكثرية ستكون متعاونة مع الحكومة.

يذكر أن إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية كانت قد افتتحت في 29 أغسطس/آب الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي الـ17 لمدة 10 أيام متواصلة وأغلقت أمس الأربعاء.

(الداخلية) تفتتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022)https://t.co/c37q22WJYL pic.twitter.com/ZZa5xlUvSx — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) August 29, 2022

وتأتي انتخابات مجلس الأمة الكويتي تنفيذا لخطاب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ألقاه نيابة عنه ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح لرسم خريطة طريق شاملة لتصحيح مسار المشهد السياسي في البلاد.

وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للوزراء في 24 يوليو/تموز الماضي، أعقبه بأيام مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة من 12 وزيرا، وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي صدر مرسوم بحل مجلس الأمة عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ثم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري.