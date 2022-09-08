غارديان: أزمة الغذاء العالمية هذه ليست سوى البداية

نبهت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية إلى أن أزمة الغذاء العالمية الحالية ليست سوى البداية.

ولفتت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس إلى تعهد زعماء العالم قبل 7 سنوات بهدف طموح للغاية وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وقالت إن هذا الهدف أصبح الآن بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، إذ تقدر الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين ليس بينهم وبين المجاعة سوى خطوة واحدة قفز من 135 مليونا في عام 2019 إلى 345 مليون شخص.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن عارف حسين كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي قوله إن الحرب في أوكرانيا لم تخلق أزمة، بل صبت الكثير من الزيت على نار مشتعلة بالفعل، وعلى الرغم من أن آثارها على إنتاج الغذاء لم تكن شديدة كما كان يخشى الكثيرون فإنها استنزفت الاحتياطيات.

وعلقت الصحيفة بأن هذه الأزمة كشفت عما سمته النظام الغذائي المعطل، والذي يعاني فيه المستهلكون والمنتجون، فيما يحقق غيرهم أرباحا ضخمة.

وأضافت أن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية على الرغم من الحاجة الماسة إليها لا يمكن أن يصلح هذا الأمر حتى لو استمر دون توقف، مشيرة إلى إمكانية استخدام ضريبة طارئة على الشركات التي استفادت بشكل كبير من وباء كورونا للمساعدة في إطعام البشر، وفق ما اقترحته المنظمة الإنسانية البريطانية "أوكسفام" (Oxfam).

وختمت الصحيفة بأن أي حل طويل الأجل لأزمة الغذاء سيتطلب الحد من انبعاثات الكربون وتكيف المحاصيل في ظل استمرار أزمة المناخ، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، وتحدي هيمنة عدد صغير من اللاعبين في أسواق الغذاء.