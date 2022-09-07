أثارت وثيقة أطلق عليها اسم "وثيقة القيم"، وُزّعت على مرشحي مجلس الأمة الكويتي للتوقيع عليها، جدلا واسعا بين المرشحين ورواد منصات التواصل الاجتماعي في الكويت.

وأطلقت شخصيات كويتية الوثيقة التي يتعهد فيها المرشح الموقع الالتزام بـ12 بندا، أبرزها تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية والقيمية التي يقدمها النواب في مجلس الأمة، ورفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه.

وتتضمن الوثيقة رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وإضافة منع "سب الصحابة" إلى "قانون المسيء" في حال عدم إلغائه بالكامل.

وتشمل بنود الوثيقة أيضا فتح خط ساخن مع "معدّي الوثيقة" لإبلاغ النائب المتعهد أولا بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية.

إيماناً منا بأن الثوابت الإسلامية هي قَاعده تُبنى عليها التشريعات و القوانين ..

وهي القيم و الثوابت التي تُمثل هويتنا الوطنية .. فمن هذا المنطلق وقعنا على #وثيقة_القيم سائلين المولى عز و جل التوفيق و السداد pic.twitter.com/XCElb1LTl5 — فهد محمد المهمّل (@Fahad_almuhamel) September 6, 2022

تأييد كبير

وحسب الباحث الكويتي عبد الرحمن النصار، فإن الوثيقة حصلت على تأييد 844 ديوانية من مختلف دوائر الكويت، داعيا جميع المرشحين الراغبين بالتوقيع إلى التواصل معه.

تأتيني كثير من الرسائل تسأل المرشح الفلاني وقع على الوثيقة ..

وأقول لهؤلاء الأخوة:

الوثيقة بدأنا فيه أمس، وقبل الانتخابات بيومين سأنشر قائمة بالموقعين عليها بإذن الله .#وثيقة_القيم — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) September 3, 2022

وأعلن عدد من المرشحين، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، توقيعهم على الوثيقة، كما نشر بعضهم صورا لهم خلال توقيعه على الوثيقة، مؤكدين أنها تمثل نهج الدعوة، وترتكز على الثوابت والقيم، وعدّوا توقيعهم دفاعا عن قيم المجتمع الكويتي.

وقال المرشح محمد الحربي، عبر حسابه على تويتر، إن الوثيقة تحارب دعوات التغريب الممنهجة، والمحاولات المتعمدة لطمس "ثقافتنا وهويتنا الإسلامية المحافظة، وإيمانًا منا أن هويتنا الإسلامية هي مصدر عزتنا وكرامتنا، أعلن تبنيّ ما جاء في وثيقة القيم".

كان ولازال التمسك بالثوابت الشرعية والقيم الاسلامية نهجًا لنا وبإذن الله ملتزم بما جاء في #وثيقة_القيم من منطلق ايمان تام بما ارتكزت عليه من ثوابت وقيم، ونسأل الله السداد والثبات والاخلاص في العمل ولا يفوتني شكر القائمين عليها سائلًا الله تعالى أن يكتب أجر هذا العمل الطيب لهم pic.twitter.com/QtIYNiHSkl — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) September 4, 2022

التمسك بالثوابت

وكتب المرشح محمد الحويلة، على حسابه في تويتر، "كان وما زال التمسك بالثوابت الشرعية والقيم الإسلامية نهجًا لنا، وبإذن الله ملتزم بما جاء في وثيقة القيم من منطلق إيمان تام بما ارتكزت عليه من ثوابت وقيم".

من جانب آخر، رفض مرشحون وناشطون على منصات التواصل "وثيقة القيم"، لافتين إلى أن بنود الوثيقة تناقض نصوص الشريعة، وتتضمن تجاوزات دستورية، وتمثل تعدّيا على مدنية الدولة.

وكتبت الإعلامية الكويتية والمرشحة لانتخابات مجلس الأمة فجر السعيد، على حسابها في تويتر، "وثيقة القيم المرفوضة تناقض ما جاء في القرآن الكريم عن مبدأ حرية العقيدة".

#وثيقه_القيم المرفوضه تناقض ماجاء في القرآن الكريم عن مبدأ حرية العقيدة في قوله: "لا إكراه في الدين"، كما أكد ذلك في وضوح لا لبس فيه بقوله: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" .

وقد بيّن الإسلام أنه ليس هناك سلطان بشري على عقائد الناس، أمر من شأن خالق الكون رب البشر pic.twitter.com/VB5ESiaWMT — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 4, 2022

وعلق الكاتب علي العجيل، عبر حسابه على تويتر، قائلا "المرشح الذي وقع على هذه الورقة أدان نفسه بأحد أمرين، إما أنه "سلك" لمن جاء بهذه الورقة وهو يعلم أنها بدون قيمه، أو أنه جاهل بالقانون إلى درجة أنه سلم عقل لهم ليجبروه على التوقيع على هذه الورقة".

المرشح الذي وقع على هذه الورقه ادان نفسه باحد امرين..

اما انه "سلك" لمن جاء بهذه الورقه وهو يعلم انها بدون قيمه..

او انه جاهل بالقانون الى درجة انه سلم عقل لهم ليجبروه على التوقيع على هذه الورقه..#وثيقه_القيم#تقدير_الاحتياج#أنتخابات_مجلس_الأمة_2022 pic.twitter.com/u7H5IpUoe8 — علي العجيل (@alialajeel) September 5, 2022

وأوضح الباحث الكويتي عبد الرحمن النصار، أحد مطلقي هذه الوثيقة، أنه سينشر قائمة بالموقعين على الوثيقة قبل يومين من موعد الانتخابات.