معهد دراسات الحرب: جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية فعالة للغاية

نقلت مجلة نيوزويك (Newsweek) عن محللين أميركيين أن جهود أوكرانيا الحثيثة لصد القوات الروسية في المناطق الجنوبية من البلاد التي تسيطر عليها روسيا فعالة للغاية، لدرجة أنها أصبحت الآن تمثل إهانة للقدرات اللوجستية والإدارية الروسية.

وأشارت نيوزويك إلى تقرير أصدره معهد دراسات الحرب (Institute for the Study of War)، وهو مؤسسة فكرية أميركية مختصة في الدفاع والشؤون الخارجية، الاثنين الماضي، يوضح بالتفصيل العمليات العسكرية بين الجانبين، مضيفة أنه الأحدث في سلسلة من التقارير التحليلية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

ووصف التقرير، الذي ركز على مقاطعة خيرسون، بأن ما يجري هو حرب استنزاف حيث يسعى كل طرف إلى الإجهاز على الآخر، بيد أن الروس هم الأسوأ حالا.

وأفاد التقرير الذي نقلت عنه المجلة الأميركية بأن "القوات الأوكرانية تعمل على تقليص القدرات الروسية التكتيكية والتشغيلية ببطء في إقليم خيرسون، ومن المحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير على القدرات الإدارية والبيروقراطية للروس".

وخلصت المجلة الأميركية إلى أن التقرير المذكور يكشف على ما يبدو عن إخفاقات روسيا، في الوقت الذي زعم فيه مسؤولون عسكريون أوكرانيون أن عدد القتلى الروس مستمر في الارتفاع.