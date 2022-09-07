سياسة|كندا

قتلا 10 أشخاص وطعنا 18.. ماذا تعرف عن جريمة القتل التي ارتكبها شقيقان بالسلاح الأبيض في كندا؟

Annie Sanderson comforts her granddaughter, who was close with Gloria Lydia Burns, 62, who was killed on James Smith Cree Nation after a stabbing spree killed 10 people on the reserve and nearby town of Weldon, Saskatchewan, Canada. September 5, 2022. REUTERS/David Stobbe
الشرطة قالت إن ما جرى من أكثر الحوادث دموية في تاريخ كندا (رويترز)
7/9/2022

تعيش كندا منذ الأحد الماضي على وقع صدمة كبرى بعد وقوع مجزرة لقي خلالها 10 أشخاص مصرعهم وجرح 18؛ إصابات بعضهم خطرة، في جريمة ارتكبها أخوان بالسلاح الأبيض بمحافظة ساسكاتشوان وسط غرب البلاد، وتم العثور على جثة أحدهما، في حين ما يزال الآخر حرا طليقا.

ووفق جريدة "ليبراسيون" (Libération) الفرنسية فقد وقعت الجريمة في جيمس سميث كري نايشن، وهي منطقة معزولة يقطن فيها نحو 3400 من السكان الأصليين.

وقالت الشرطة الكندية إنها عثرت على جثة أحد القاتلين ويدعى داميان ساندرسون (31) وعليها عدة طعنات بالسلاح الأبيض، ورجحت أن يكون أخوه مايلز ساندرسون (30) قد قتله إثر خلاف قد يكون نشب بينهما.

Myles Sanderson, who is named by the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) as suspect in stabbings in Canada's Saskatchewan province, is pictured in this undated handout image released by the RCMP September 5, 2022. RCMP/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
الشرطة الكندية ما تزال تبحث عن مايلز ساندرسون المتهم بارتكاب جرائم قتل مع أخيه (رويترز)

كما رجحت الشرطة أن يكون مايلز قد خرج مصابا هو الآخر في النزاع مع أخيه، وأوصت السكان في المنطقة باتخاذ الحيطة والحذر، في حين تباشر السلطات حملة حثيثة بحثا عنه.

ونقلت ليبراسيون عن الشرطة قولها إن مايلز من أصحاب السوابق، حيث أمضى 5 سنوات في السجن في وقت سابق بعد اتهامه بالاعتداء والسرقة والعنف، وبدأ البحث عنه في مايو/أيار الماضي بعد خرقه لشروط الإفراج عنه.

واعترفت الشرطة الكندية بأنها تجهل لحد الآن الأسباب التي دفعت الأخوين لقتل 10 أشخاص وطعن 18 آخرين، موضحة أن الأدلة تشير إلى أن بعض الضحايا استُهدفوا عمدا.

وبخصوص الضحايا، فجلهم من السكان الأصليين في جيمس سميث كري نايشن، ومن أعمار مختلفة، بينهم شيخ في الـ77 من عمره، ومراهق عمره 14 عاما.

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي الأحد الماضي، بأنه "مروع ومفجع".

وكتب على تويتر "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة"، مضيفا "أفكر بالذين فقدوا أحباء لهم وبالذين أصيبوا".

المصدر : ليبراسيون