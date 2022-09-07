وزارة الدفاع الأوكرانية: أسقطنا مقاتلة روسية دون إطلاق صاروخ واحد

نقلت مجلة نيوزويك (Newsweek) عن موقع "ArmyINFORM" التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية أن قائدا في الجيش الأوكراني تمكنت وحدته من إسقاط مقاتلة روسية دون إطلاق صاروخ.

وأفاد الموقع أن ياروسلاف ملنيك قائد وحدة بطارية الصواريخ المضادة للطائرات "باك إم1" (Buk M1) في منطقة خاركيف الشرقية دمر حتى الآن 28 هدفا، بما في ذلك 11 طائرة قتالية ومروحيتين وصاروخين كروز و13 طائرة مسيرة منذ بدء الغزو الروسي الكاسح لبلاده في 24 فبراير/شباط.

ووصف ملنيك كيف صمدت وحدته بقوة أمام الطائرات الروسية التي نفذت غارات جوية على مدينة إزيوم والمناطق المحيطة بها بمنطقة خاركيف. وقال إنه في إحدى المرات لم تكن وحدته بحاجة لنشر كامل قدراتها الأرضية-الجوية عندما كان نظام رادارات الإضاءة الذي يتتبع الأهداف ويضيئها كافيا لصد الطائرات الروسية.

وقال "لقد أسقطنا أيضا طائرة دون إطلاق صاروخ واحد"، موضحا أن الطيار الروسي استجاب على الأرجح لإشارة تحذير بأنه يتعرض للمراقبة.

وأضاف أن "الطيار أدرك أنه تحول من كونه صيادا إلى هدف، وربما أذهله ذلك لدرجة أنه قفز من الطائرة على الفور وتحطمت الطائرة".

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن القائد ملينك مُنح في السادس من أغسطس/آب الماضي وسام النجمة الذهبية، أعلى وسام شرف للبطولة في أوكرانيا من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي.