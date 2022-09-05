شاهد كيف استقبل سعوديون خطيب المسجد الأقصى في مكة المكرمة

وثّق مقطع فيديو استقبالا حافلا من مواطنين سعوديين لخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري خلال زيارته إلى مكة المكرمة.

ويُظهر المقطع اصطفاف مواطنين سعوديين أمام الشيخ عكرمة، وقد استقبلوه بالقصائد المرحبة به والمشيدة بدوره في خدمة المسجد الأقصى.

وتداول مغردون وحسابات فلسطينية وسعودية مقطع الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل، مشيدين بالاستقبال الحافل لخطيب المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر مغردون الاستقبال تعبيرا عن أصالة الشعب السعودي، فقال حساب باسم "سعوديون مع الأقصى": "إخواننا من مكة يرحّبون بخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكـرمة صبري أثناء زيارته لمكة المكرمة. هذا هو الوجه الحقيقي لأبناء المملكة المناصر لفلسطين والقدس والأقصى".

اخواننا من مكة يرحّبون بخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أثناء زيارته لمكة المكرمة.

هذا هو الوجه الحقيقي لأبناء المملكة المناصر لفلسطين والقدس والأقصى. pic.twitter.com/ZHSIdSZtrj — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) September 4, 2022

وقال المغرد الفلسطيني إن استقبال الشيخ عكرمة صبري في مكة المكرمة يدل على أصالة أهل المملكة.

استقبال سماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب #المسجد_الأقصى من قبل قبيلة ذهيل في مكة المكرمة ، الله الله في نخوتكم الله الله في أصالتكم دمتم ودام عزكم أهل الجود والكرم ، هذا النبض هو الذي يغيظ أعداء الأمة ..#السعودية بلاد الخير على الدوام .. pic.twitter.com/GguFRm6glx — راجي الهمص – #فلسطين (@RajiHams) September 3, 2022

الترحيب بزيارة إمام المسجد الأقصى إلى مكة المكرمة تجاوز الحدود السعودية، حيث عبَّر المغرد الكويتي أنور بن علي عن سعادته بالاستقبال السعودي للشيخ عكرمة، كما وصف المغرد القطري عبد الله الملا الاستقبال بأنه دليل على مواقف بلاد الحرمين المؤيدة للقضية الفلسطينية العادلة.

أي والله مرحبا بالشيخ الجليل/ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك🌻

ولابس البشت الذي على يمينه الخطيب

هو شيخ قبائل هذيل

الدكتور/ فهد المعطاني الهذلي

وقد تم استضافته عندنا في الكويت

وتم القيام بواجبه وواجب ربعه

وقليل من كثير يستاهلونه

ويستاهله كل كفؤ ولا نزكيهم على الله. https://t.co/FULENQdRHi — أنـور بـن علـي🇰🇼 (@Anwar_Bin_Ali) September 4, 2022

وتأتي زيارة خطيب المسجد الأقصى إلى السعودية في جولة له خارج الأراضي الفلسطينية، بعد شهور من منعه من قبل الاحتلال. وخلال الزيارة أشاد صبري بدور ملك الأردن عبد الله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وحذّر خطيب الأقصى من الحفريات الجارية تحت وحول المسجد المبارك، لافتا إلى أن قيام الإسرائيليين بهذه الحفريات هو رغبة منهم في أن يؤدي أي زلزال إلى انهيار المسجد الأقصى.

والشيخ عكرمة صبري هو خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس منذ عام 1994، وعُرِف بمشاركته في الكثير من النشاطات والفعاليات المناهضة لتهويد القدس، وقد تعرض مرارا للنقد والمضايقة والاستجواب والاعتقال من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن منعت الشيخ صبري من السفر أكثر من مرة في السنوات الماضية، كما منعته لأشهر من دخول المسجد الأقصى.