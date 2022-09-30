مفاتيح لفهم ديمغرافية العالم.. الصين ستفقد الريادة لصالح الهند وأفريقيا الأكثر شبابا

قالت صحيفة لاكروا إن المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية في فرنسا نشر دراسة حول عدد سكان العالم الذي وصل إلى 8 مليارات شخص، مقابل 7.7 مليارات في آخر دراسة للمعهد صدرت عام 2019.

ووردت في الدراسة أرقام لافتة، عرضتها الصحيفة على الشكل التالي:

الدول الأكثر اكتظاظا

هي 7 دول، تبدأ بالصين فالهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وباكستان ونيجيريا والبرازيل، حيث يبلغ مجموع سكان هذه الدول 4.1 مليارات نسمة، مما يعني أكثر من نصف سكان العالم.

وبحسب توقعات 2050، فستفقد الصين الصدارة لصالح الهند التي سيصبح عدد سكانها 1.6 مليار نسمة.





المرتبة الثالثة

بنحو 377 مليون نسمة، ستحتل نيجيريا المرتبة الثالثة في سلم الدول الأكثر اكتظاظا عام 2050.

وفيات وولادات

معدل الوفيات والولادات السنوية في الهند هو الأعلى عالميا بأكثر من 23 مليون ولادة كل سنة، و12.8 مليون وفاة سنويا.

خصوبة

في كوريا الجنوبية، نسبة الولادة ومؤشر الخصوبة هي الأضعف عالميا، حيث تصل النسبة إلى 6 ولادات لكل ألف شخص، مقابل 10 مثلا في فرنسا، و45 بالنسبة للنيجر.





نسبة وفيات الأطفال

تعد نسبة الوفيات في آيسلندا الأضعف عالميا، حيث تصل إلى حالة وفاة واحد من بين كل ألف ولادة، مقابل 72 وفاة من كل ألف في نيجيريا.

متوسط العمر

اليابان هي الدولة الأقوى من ناحية متوسط العمر حيث يبلغ 85 عاما، بينما يصل في مالي -التي توجد بأسفل السلم- إلى 59 عاما.





الشيخوخة

نسبة الشيخوخة (65 عاما فما فوق) هي الأكبر عالميا في كل من اليابان (30%) وإيطاليا (24%)، مقابل 2% فقط في كل من قطر والإمارات.

الأقل عددا

تعد جمهورية سان مارينو -وهي دولة صغيرة محاطة بالأراضي الإيطالية- الدولة الأقل عددا فيما يخص عدد السكان، بنحو 30 ألف نسمة.

الأكثر شبابا

تعد جل الدول الأفريقية دولا "شابة"، بنسبة شباب أقل من 15 عاما. تحتل النيجر المرتبة الأول بـ49%.