واشنطن- تواجه إدارة الرئيس جو بايدن معضلة كبيرة مع دعمها الواسع لأكبر مظاهرات تشهدها إيران منذ عام 2019، احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني بأحد مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الأخلاق بسبب عدم التزامها بمعايير الحجاب، وبين رغبتها في استمرار التفاوض سعيا للتوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ووجهت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، وهي إحدى المنظمات الرافضة لأي اتفاق مع إيران، سؤالا بصيغة التحدي لإدارة الرئيس بايدن في صورة تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين وقالت فيه: "تواجه إدارة بايدن سؤالا بسيطا: هل لديها الإرادة السياسية للعمل بطريقة مستدامة ضد انتهاكات إيران لحقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات؟ أم أن سلسلة المواقف الأخيرة ستكون لمرة واحدة مثل الحالات السابقة"؟

وغرد جوناثان شاننزير، نائب رئيس وحدة الأبحاث بالمؤسسة يقول "تخيل ما يمكن أن يحدث إذا سقط النظام في إيران، 86 مليون إيراني سيعيشون دون خوف، سيتم تحرير 38 مليون عراقي من التلاعب الإيراني، و5 ملايين لبناني سيتحررون من النفوذ الإيراني الخبيث، وسيصبح حزب الله وتنظيم حماس والمليشيات الشيعية دون راع لإرهابهم".

ثم أضاف معتذرا أنه نسى "33 مليون يمني و19 مليون سوري يعانون من عنف النظام الإيراني، أضف هذا إلى الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين ونحن نتحدث عن حوالي 200 مليون شخص في المنطقة يهتفون بسقوط النظام الإيراني المدمر".

Imagine what could happen if the regime in Iran were to fall. 86 million Iranians would live without fear. 38 million Iraqis would be freed of Iranian manipulation. 5 million Lebanese freed of Iranian malign influence. Hezbollah, Hamas, Shiite militias without a terror patron.

— Jonathan Schanzer (@JSchanzer) September 24, 2022