ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية المنصة الحكومية الموحدة "نُسك" لتكون البوابة الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة المعتمرين والحجاج، وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم.

وتقدم "نسك" حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء مناسك العمرة بيسـر وسهولة، وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وتنطلق "نسك" بالتعاون والشـراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وترتبط بالخدمات المقدمة على "روح السعودية" بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي المدينتين المقدستين.

و"روح السعودية" منصة تفاعلية تحت إشراف هيئة السياحة، يتم من خلالها التعرف على الوجهات السياحية بالمملكة، والمعالم والأنشطة والمهرجات الحية والثقافات المختلفة، والآداب العامة وقواعد اللباس والسلوك العام وجميع القواعد الخاصة بالسعودية.

كافة الخدمات

وتمكن "نسك" الراغبيـن من أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكترونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية، إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.

وستستمر منصة "مقام" في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى "نسك" في مرحلة لاحقة.

وقد أوضح توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن أن "نسك" تأتي امتدادا للجهود المتواصلة لتحسيـن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسيـر الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وبهدف إثراء رحلتهم الإيمانية.

تعاون جهات مختلفة

ومن جانبه، أشار أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة إلى أهمية "نسك" كونها تأتي في إطار التعاون والتكامل بيـن الهيئة ووزارة الحج والعمرة تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في تسهيل إجراءات العمرة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

ويأتي إطلاق المنصة الحكومية الموحدة "نسك" بعد أيام من إعلان وزارة الحج والعمرة إمكانية التقديم الإلكتروني الذاتي للمعتمرين القادمين من الخارج، وذلك باختيار إحدى باقات العمرة عبر المنصة الإلكترونية "مقام".

"الحج والعمرة" تطلق منصّة "نسك" لتسهيل قدوم المعتمرين إلى #مكة 🕋، من كافة أنحاء العالم 🌎. pic.twitter.com/iUqsGCrGNb — هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 26, 2022

وتضمن هذه الخدمة إنهاء الشخص التقديم على العمرة في غضون دقائق معدودة ودون مساعدة من أحد، نظرا للسهولة الكبيرة في التعامل مع الطلبات، فضلا عن توافرها بلغات مختلفة.

وقد حددت وزارة الحج والعمرة حينها عددا من الإجراءات التي يجب على المعتمرين القيام بها من أجل الحصول على التأشيرة، أهمها: الدخول على المنصة الإلكترونية "مقام" لاختيار أحد الوكلاء المعتمدين، ثم حجز الخدمات المطلوبة، والحصول على رقم مرجعي لطلب التأشيرة.

وتتيح "مقام" إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للقادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتقوم المنصة بربط جميع وكالات السفر عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات بالمملكة، لعرض خدماتهم للحجاج والمعتمرين من سكن ونقل وإعاشة وبرامج سياحية وتذاكر طيران وتأمين وغيرها عبر منصات التسويق العالمية والمحلية.

وتتزامن الخدمات الإلكترونية المتتالية التي تطلقها المملكة مع إتاحة وزارة الحج والعمرة -للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة- إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين إليها من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول شنغن.