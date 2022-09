كشف تقرير أميركي عن تحول في رؤية الأجيال الصاعدة في الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، وتوصل إلى أن الجيل الأصغر لديه تصورات وانطباعات أفضل عن القضية.

وتناول التقرير -الذي نشره موقع "فايف ثيرتي إيت" (Five Thirty Eight) والمختص بتحليل البيانات واستطلاعات الرأي والتابع لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC NEWS)- عددا من استطلاعات الرأي والإحصائيات الخاصة بالمجتمع الأميركي وتفاعله مع القضية الفلسطينية في فترات زمنية متفرقة.

Americans’ opinions on the Palestinian-Israeli conflict have shifted, with change especially pronounced among younger Americans. https://t.co/wWBqNHSlOB pic.twitter.com/uBGeonovya — FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) September 24, 2022

وخلص التقرير إلى تباين وجهات نظر بين الأجيال الأصغر سنا والأجيال السابقة، حيث يمتلك الجيل الأصغر تصورات وانطباعات أفضل عن القضية، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في هذا التحول، حيث غيرت الطريقة التي ينظر بها الجميع للأحداث وكيف يتلقون الأخبار.

وبحسب التقرير، فإن أعداد الضحايا في العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار 2014 أثرت على الطريقة التي رأى بها العالم الصراع، حيث لم تكن رواية الدفاع عن النفس التي قدمتها إسرائيل مقبولة بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن عدوان 2014 كان العدوان الأول في عصر انتشار مواقع التواصل، حيث وثقت الجرائم والاعتداءات عبر المنصات بشكل مباشر، وتلقاها المتابعون من جميع أنحاء العالم دون وسيط.

ووفقا لاستطلاع مركز بيو للأبحاث الذي أجري في مارس/آذار الماضي، فإن 61% من الشباب الأميركيين تحت 30 عاما يمتلكون نظرة إيجابية نحو الشعب الفلسطيني، وتنتشر هذه النسبة بشكل أكبر بين الديمقراطيين.

More Democrats than ever now support the Palestinian cause, which means Israel’s days as an occupying regime are numbered! https://t.co/s1SVHOf25Q — CJ Werleman (@cjwerleman) September 25, 2022

وطبقا للناشطة الحقوقية بن دانيال التي ترأس منظمة يهودية مناهضة لإسرائيل، فإن انتشار الحركات الحقوقية حول العالم كان له دور كبير في تعريف الشباب بالقضية.

وكانت بن دانيال نفسها قد عرفت بقضية فلسطين لأول مرة عبر ملصق كُتب عليه "فلسطين حرة" في حرم جامعة كاليفورنيا الأميركية، وهو ما دفعها للبحث في الأمر ومعرفة جذوره.

This profound shift in public opinion also helps explain why @JGreenblattADL and other powerful illiberal forces are so keen to criminalize criticism of Israel/Zionism through legislation. https://t.co/jz1Bi0o0f6 — Khaled Elgindy (@elgindy_) September 25, 2022

تفاعل كبير

وحظي التقرير بتفاعل واسع عبر المنصات الأميركية، حيث أكد المغردون أن مواقع التواصل أتاحت تعريفا أفضل للقضية وفرصة أكبر لتوضيح ما يحدث.

كما أشاد مغردون بدور الحركات الحقوقية والنشطاء الذين يحاولون التعريف بالقضية والنشر عنها بشكل مستمر لنشر الوعي بين المتابعين.

It's great to see the favorable views of Palestinians ascending among younger people. But, the favorable views of ZIONISTS are still way too high. https://t.co/nMIx0NDGBA — MAK (@MAK61908432) September 26, 2022

وكانت الكثير من الفعاليات قد أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة ضد سياسات الاحتلال، كانت أبرزها مظاهرات أمام مقري شركتي "أمازون" (Amazon) و"غوغل" (Google)، للتنديد بمشاركة الشركتين في مشروع نيمبوس للذكاء الاصطناعي الذي يعمل عليه الاحتلال.