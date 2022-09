أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس نظيرها الإسرائيلي يائير لبيد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأنها تدرس نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وفي حال اتخذت القرار فستسير بريطانيا على خطى الولايات المتحدة ودول أخرى على الرغم من شبه الإجماع الدولي على أن ذلك مخالف لقرارات الشرعية الدولية.

وأثنى لبيد على تراس التي كانت أفصحت عن نيتها بشأن نقل السفارة إلى القدس المحتلة في رسالة إلى ما يعرفون بـ"أصدقاء إسرائيل" من حزب المحافظين، قبل فوزها بزعامة الحزب وتوليها رئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون.

وقال لبيد -في تغريدة له على تويتر- إنه يشكر "الصديقة العزيزة" تراس على الاهتمام بنقل السفارة البريطانية إلى القدس، ووصف نظيرته البريطانية بالصديق الحقيقي لإسرائيل، مشيرا إلى أنهما سيجعلان التحالف بين المملكة المتحدة وإسرائيل أقوى.

ولم تحدد الحكومة البريطانية إطارا زمنيا لنقل السفارة، لكن موقف رئيسة الوزراء الجديدة أثار انتقادات من دبلوماسيين بريطانيين سابقين قالوا إنه يتعين انتظار قيام دولة فلسطينية.

كما انتقد معارضون لحكومة المحافظين هذه الخطوة، وقال الرئيس السابق لحزب العمال جيرمي كوربين -للجزيرة مباشر- إنه ليس من حق رئيسة الوزراء نقل سفارة بلادها إلى القدس من دون التشاور مع البرلمان.

وأعرب كوربين عن اعتقاده أن هناك تأثيرا للوبي الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية على تراس.

كما أثارت تغريدة لبيد وبيان الحكومة البريطانية استياء شديدا لدى الجانب الفلسطيني، فقال سفير فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط في تغريدة على تويتر "إنه لمن المؤسف جدا أن تتعهد رئيسة الوزراء تراس، في أول ظهور لها في الأمم المتحدة، بإمكانية انتهاك القانون الدولي بوعدها بـ‘إعادة النظر’ بموقع السفارة البريطانية في إسرائيل"، وأضاف أن "أي نقل للسفارة سيمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة". وحذر السفير الفلسطيني من أن القرار قد "يقوّض حل الدولتين، ويؤجّج وضعا هشا أساسا في القدس وبقية الأراضي المحتلة".

It is extremely unfortunate that Prime Minister ⁦@trussliz⁩ uses her first appearance at the UN to commit to potentially breaking international law by promising a "review" of the location of the British embassy to Israel 1/3 https://t.co/qgC1QnIUhi

