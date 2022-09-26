كابل- تقول وزارة الصحة الأفغانية إن عدد المصابين بمرض الكوليرا ارتفع الأشهر الأخيرة، على الرغم من تراجع المصابين بها السنوات الماضية، وأن الدوائر الصحية بدأت بحملات التوعية بمخاطر الكوليرا وسبل مكافحتها.

وشهدت خلال الأشهر الثلاث الماضية 10 ولايات ومعظمها جنوبية وشمالية ارتفاعا ملحوظا في تسجيل حالات الكوليرا، وتؤكد إحصائية وزارة الصحة أن الوضع خطير في الجنوب، حيث تواجه المستشفيات قلة الكوادر الطبية والدواء.

وقد حصلت الجزيرة نت على أرقام رسمية تظهر نسبة تفشي الكوليرا في أفغانستان بين عامي 2019 و2022، ففي 2019 بلغ عدد الإصابات 21 ألفا و925، مقابل 13 ألفا و696 عام 2020، في حين سجلت 18 ألفا و247 إصابة خلال 2021 مقابل 52 ألفا و397 إصابة عام 2022.

وتسبب المرض في وفاة 130 طفلا من أصل 4470 طفلا مصابا في قندهار وهلمند وزابل وأروزغان جنوبي البلاد، في حين أن زابل وحدها سجلت 23 ألف إصابة وأكثر من 14 حالة وفاة، بينما سجلت هلمند 1400 حالة وقندهار 770 وأروزغان 55 وبكتيا ألفي حالة، وخوست وبكتيكا 1200 وفارياب 700 حالة.

ويقول مدير مستشفى زابل قل محمد للجزيرة نت "منذ شهرين انتشرت الكوليرا في الولايات الجنوبية وخاصة زابل، وقمنا بإنشاء 7 فرق طبية متجولة لتثقيف الناس وتسجيل الحالات ونقل المصابين إلى المستشفى الخاص لعلاج الكوليرا ولكننا نواجه مشكلة الكوادر الطبية والدواء".

وضع مأساوي

ويؤكد عدد من الأطباء أن الوضع في الولايات والمناطق النائية مأساوي بسبب عدم وجود آلية واضحة لتسجيل المصابين والذين يخسرون حياتهم بسبب الكوليرا، حيث شهدت الولايات التي ضربتها الفيضانات والأمطار والجفاف ارتفاعا ملحوظا في تفشي المرض في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.

ويقول الطبيب في مستشفى زابل إحسان إندر للجزيرة نت إن الفقر وعدم الوعي الصحي من أهم أسباب انتشار الكوليرا في أفغانستان، حيث إن الناس لا تستطيعون الحصول على خدمات صحية في المرحلة الأولى من إصابتهم بالكوليرا ولا يراجع المصاب الطبيب إلا عندما تتمكن الكوليرا منه.

في معظم الولايات الجنوبية لا توجد خدمة إيصال المياه الصالحة للشرب إلى المنازل، حيث يعتمد أهالي القرى والأرياف على الأحواض المائية والمياه الجارية، وحسب أرقام رسمية فإن 42% من الأفغان لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، وتقول الدكتورة بلوشه كاكر للجزيرة نت إن سبب الرئيسي لتفشي الكوليرا في الولايات الجنوبية هو عدم الحصول على المياه النظيفة وعدم اهتمام الناس بالنظافة وسوء الخدمات الصحية.

ولا يزال التغوط في العراء يمثل تحديًا خطيرًا في أفغانستان لأن النفايات البشرية بالقرب من المجاري المائية والبيئات المعيشية تنقل الأمراض بسرعة وتعرض الأطفال وعائلاتهم للخطر، ونمط حياة الناس له تأثير مباشر على الوضع الصحي، حيث لا توجد مرافق الصرف الصحي في القرى والأرياف.

ومن جهة أخرى يفتقر الناس إلى التوعية بشأن الأمور الضرورية لحياة سليمة من الأمراض، ووفق الدكتور قل محمد فإن "نحو 90% من أهالي ولاية زابل لا يملكون الحمامات والمراحيض في منازلهم ويقضون حاجتهم في العراء" ويعرب عن اعتقاده في حديثه للجزيرة نت أن السبب الرئيسي هو الفقر، والحكومات السابقة "أهملت هذه المناطق بسبب الحرب والتوتر الأمني".

البعد الاقتصادي

بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة عام 2021 توقفت المساعدات الدولية التي تشكل 75% من الميزانية الحكومية، وأغلقت أكثر من 90% من المراكز الصحية بما ذلك العيادات في المناطق البعيدة من أفغانستان، وأدى الانسحاب الأميركي إلى مغادرة الكوادر الطبية مما كان له تأثير على تقديم الخدمات الصحية في عموم البلاد.

يقول الخبير الصحي الدكتور عبيد الله صديقي للجزيرة نت "إن الأزمة الاقتصادية من جهة والأمراض المعدية مثل الكوليرا والحصبة من جهة أخرى تسببت في الضغط على النظام الصحي في أفغانستان، وهناك حاجة إلى مساعدات مالية في القطاع الصحي، لأن معظم الناس يعانون من مشاكل اقتصادية ولا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوية".

يذكر أنه قبيل وصول طالبان إلى السلطة كان البنك الدولي يمول في عموم أفغانستان 2231 مركزا صحيا، وبمغادرة القوات الأميركية توقف التمويل وأثر على القطاع الصحي، ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة جاويد هاجر للجزيرة نت "وافقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة حماية الطفل (يونيسيف) على منح مساعدات مالية للقطاع الصحي وتجهيز 337 مركزا صحيا، وسوف نحصل لأول مرة منذ وصولنا إلى السلطة على 150 مليون دولار من البنك الدولي".